Под Белгородом произошёл пожар на «Заводе Премиксов № 1»

21 марта в селе Ржевка Шебекинского городского округа загорелся «Завод Премиксов № 1». Пожар начался в производственном цехе. Возгорание удалось ликвидировать за полтора часа.
Сообщение о возгорании пришло в МЧС около девяти вечера. Огнём был охвачен цех по производству пищевой добавки лизин. В результате пожара повредились вентиляционная труба на площади 9 кв. м и теплогенерирующий агрегат.
За день до этого в Белгороде загорелся производственный цех ООО «Мир рамок». Полностью пожар ликвидировали лишь спустя десять часов. В пожаре пострадал один человек, мужчину госпитализировали.