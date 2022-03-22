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Под Белгородом произошёл пожар на «Заводе Премиксов № 1»

22 марта 09:48
Фото: Бел.Ру
Пожар начался в цехе по производству пищевой добавки. Огонь повредил вентиляционную трубу и теплогенерирующий агрегат. О возгорании сообщили в региональном ГУ МЧС.

21 марта в селе Ржевка Шебекинского городского округа загорелся «Завод Премиксов № 1». Пожар начался в производственном цехе. Возгорание удалось ликвидировать за полтора часа.

Сообщение о возгорании пришло в МЧС около девяти вечера. Огнём был охвачен цех по производству пищевой добавки лизин. В результате пожара повредились вентиляционная труба на площади 9 кв. м и теплогенерирующий агрегат.

За день до этого в Белгороде загорелся производственный цех ООО «Мир рамок». Полностью пожар ликвидировали лишь спустя десять часов. В пожаре пострадал один человек, мужчину госпитализировали.

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#Новости#Пожар#МЧС#Завод премиксов № 1#Происшествия
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