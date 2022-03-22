Что будет с фондом «Совершеннолетие» в Белгородской области

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Именной накопительный счёт в регионе открывается на детей, родившихся с 1 января 1995 года. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что цели и задачи проекта стали неактуальными и фонд нужно изменить. Белгородцев волнует вопрос, что теперь будет с программой.

Ещё в начале марта Вячеслав Гладков сообщил о том, что цели и задачи, которые закладывались в проект «Совершеннолетие» в Белгородской области, стали неактуальными. «Деньги выделяются, распределяются, а эффекта большого нет», — завил глава региона. Губернатор считает, что проект нужно изменить. По словам Гладкова, ресурсы следует направить на поддержку семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У нас есть ресурс, давайте его используем немножко по-другому. Я не говорю, что сейчас решение принимаем и перенаправим [средства — прим. ред.]. Я говорю о том, что давайте подумаем, как лучше использовать эти деньги.Вячеслав Гладков Рабочую группу по изменению проекта будет курировать замгубернатора — министр финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. Белгородцев взволновали рассуждения, касающиеся фонда «Совершеннолетие». От имени читателей «Бел.Ру» направило в правительство региона вопросы для разъяснения деталей реформирования Фонда: почему решили реформировать фонд и какие именно его задачи стали неактуальными?

как изменятся выплаты и не уберут ли их совсем?

каким именно нуждающимся слоям населения планируют направить деньги? Редакция проинформирует читателей, когда получит ответы на эти вопросы. Именной накопительный счёт «Совершеннолетие» открывается на детей, родившихся с 1 января 1995 года. Выплаты в регионе стартовали с 1 января 2013 года. Средний размер выплат по итогам минувшего года на одного совершеннолетнего белгородца составил 12,6 тыс. рублей.