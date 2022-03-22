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Posted 22 марта 2022, 06:44

Published 22 марта 2022, 06:44

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Белгородская область получит 3 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

22 марта 2022, 06:44
Ставка по кредитам составляет от 1 до 5% годовых, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме этого, губернатор Вячеслав Гладков рассказал о субсидиях для предприятий в рамках первого пакета мер господдержки.

На поддержку льготного краткосрочного кредитования Белгородская область получит 3 млрд рублей. Ставка по кредитам составляет от 1 до 5% годовых.

На займы могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Исключение — с/х кредитные потребкооперативы.

Меры поддержки бизнеса в Белгородской области накануне анонсировал и губернатор Вячеслав Гладков. Для поддержки компаний в регионе введут две субсидии:

  • на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств;
  • на возмещение части затрат по уплате комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам.

Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на предоставление господдержки субъектам МСП — 100 млн рублей.

Как уточнил губернатор, это первый пакет мер господдержки в регионе. В дальнейшем меры могут корректироваться в зависимости от ситуации.

На прямой линии 18 марта Вячеслав Гладков сообщал, что на поддержку предпринимательства в Белгородской области в текущем году направят более 1 млрд рублей. Социальный бизнес в регионе, по информации правительства, получит более 16 млн рублей. Сумму распределят между 32 организациями в сфере социального предпринимательства.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Субсидии#Аграрии#Вячеслав Гладков#МСП#Льготные кредиты
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