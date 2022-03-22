Белгородская область получит 3 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

На прямой линии 18 марта Вячеслав Гладков сообщал, что на поддержку предпринимательства в Белгородской области в текущем году направят более 1 млрд рублей. Социальный бизнес в регионе, по информации правительства, получит более 16 млн рублей. Сумму распределят между 32 организациями в сфере социального предпринимательства.