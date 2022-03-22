Белгородская область получит 3 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Posted 22 марта 2022, 06:44
Published 22 марта 2022, 06:44
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
На поддержку льготного краткосрочного кредитования Белгородская область получит 3 млрд рублей. Ставка по кредитам составляет от 1 до 5% годовых.
На займы могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Исключение — с/х кредитные потребкооперативы.
Меры поддержки бизнеса в Белгородской области накануне анонсировал и губернатор Вячеслав Гладков. Для поддержки компаний в регионе введут две субсидии:
Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на предоставление господдержки субъектам МСП — 100 млн рублей.
Как уточнил губернатор, это первый пакет мер господдержки в регионе. В дальнейшем меры могут корректироваться в зависимости от ситуации.
На прямой линии 18 марта Вячеслав Гладков сообщал, что на поддержку предпринимательства в Белгородской области в текущем году направят более 1 млрд рублей. Социальный бизнес в регионе, по информации правительства, получит более 16 млн рублей. Сумму распределят между 32 организациями в сфере социального предпринимательства.