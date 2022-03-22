Белгородец, обвинённый в участии в митинге, не смог отсудить у полиции компенсацию

«Судья Елена Колмыкова спросила, на каком основании представитель истца собирается проводить видеосъёмку. А после спросила, для чего нужна съёмка. Я так полагаю, она изначально не смогла сформулировать вопрос и перепутала основания с целью. Основанием в данном случае является удовлетворение судьёй ходатайства о видеосъёмке. Также Колмыкова несколько раз перепутала фамилию капитана полиции Балахонова, назвав его Балаховым. В ходе судебного процесса она заявила, что в суде нельзя пользоваться телефонами, хотя такого запрета нет. В суде нужно во время заседания отключать звук, но пользоваться телефоном можно, в том числе для ведения аудиозаписи процесса (записывать на диктофон можно без разрешения судьи). Колмыкова возмущалась, что представитель истца якобы навёл на неё телефон. Что это значит, непонятно. Навести можно пистолет или ружье. А держать в руке телефон и искать в нём, к примеру, документ, необходимый на данном заседании, или с другой целью держать телефон в руках не запрещено. Мною будет направлена жалоба в квалификационную коллегию судей Белгородской области по поводу незаконных действий судьи и её профессиональной квалификации», – заявил второй представитель истца Евгений Соколов.