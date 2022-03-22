Белгородец, обвинённый в участии в митинге, не смог отсудить у полиции компенсацию

Житель Белгорода Виталий Пилип потребовал у полиции 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что его обвинили в участии в митинге за свободу оппозиционера Алексея Навального* и против политических репрессий. Активист рассказал «Бел.Ру», что через несколько дней после акции, которая прошла 21 апреля 2021 года, к нему пришли полицейские и потребовали, чтобы он подписал протокол об участии в данной акции. Виталий Пилип отказался и заявил, что не участвовал в мероприятии.
В рапорте, составленном капитаном полиции Максимом Балахоновым, ничего не сказано об участии Виталия Пилипа в митинге, а лишь указано, что он проживает в Белгороде по определённому адресу. Далее в рапорте написано: «Таким образом, в действиях Пилип В.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5. ст. 20.2 КоАП РФ». Других оснований для обвинения, кроме проживания в Белгороде, в данном рапорте не указано. Также полицейские приложили к рапорту фото некоего человека в толпе, якобы похожего на Виталия Пилипа. Причём человек был в шапке и маске, у него не было в руках плаката или ещё какого-либо предмета, свидетельствующего об участии в митинге, и снят он был издалека.
Белгородец возмутился тем, что его хотят привлечь к ответственности только за то, что он проживает в Белгороде. Виталий Пилип считает, что особое внимание к нему со стороны правоохранителей связано с его активной гражданской позицией: он участвовал в выборах в депутаты горсовета Белгорода по 21-му округу, фиксировал нарушения и подавал иск в суд по поводу отмены выборов, выступал в СМИ с заявлениями о нарушениях, писал жалобы на тему ЖКХ и благоустройства в Савино (он же 21-й округ), выходил на согласованные с чиновниками митинги. После того, как суд оправдал его, Пилип решил взыскать с полицейских 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
21 марта в Октябрьском суде Белгорода прошло судебное заседание, на котором судья Елена Колмыкова вынесла решение в пользу полицейских.
Представители полиции в суде сообщили, что не согласны с требованиями истца, так как сам факт составления рапорта и протокола не является нарушением, и действия полицейских не были признаны незаконными. Представитель УМВД области Максим Коденцев также был против фото- и видеосъёмки в зале заседания, указав, что присутствие его изображения в сети Интернет может негативно сказаться на его дальнейшей служебной деятельности.
Судья Елена Колмыкова не разрешила снимать фото и видео представителю истца, который также является корреспондентом «Бел.Ру» и автором данной статьи, и заявила, что проведение фото- и видеосъёмки может, по её мнению, помешать проведению судебного заседания и нарушить права участников судебного заседания. Каким образом видеосъёмка может помешать проведению заседания, судья не сообщила.
«Судья Елена Колмыкова спросила, на каком основании представитель истца собирается проводить видеосъёмку. А после спросила, для чего нужна съёмка. Я так полагаю, она изначально не смогла сформулировать вопрос и перепутала основания с целью. Основанием в данном случае является удовлетворение судьёй ходатайства о видеосъёмке. Также Колмыкова несколько раз перепутала фамилию капитана полиции Балахонова, назвав его Балаховым. В ходе судебного процесса она заявила, что в суде нельзя пользоваться телефонами, хотя такого запрета нет. В суде нужно во время заседания отключать звук, но пользоваться телефоном можно, в том числе для ведения аудиозаписи процесса (записывать на диктофон можно без разрешения судьи). Колмыкова возмущалась, что представитель истца якобы навёл на неё телефон. Что это значит, непонятно. Навести можно пистолет или ружье. А держать в руке телефон и искать в нём, к примеру, документ, необходимый на данном заседании, или с другой целью держать телефон в руках не запрещено. Мною будет направлена жалоба в квалификационную коллегию судей Белгородской области по поводу незаконных действий судьи и её профессиональной квалификации», – заявил второй представитель истца Евгений Соколов.
Капитан полиции Максим Балахонов, составивший рапорт об административном правонарушении, и его коллега, участковый Манютин, который затем допросил Виталия Пилипа, не явились на заседание и попросили рассмотреть иск в их отсутствие. Представители УМВД и истец не стали возражать.
У меня большая уверенность в том, что они никогда сюда не придут, потому что они изначально знали, что нарушают закон и поэтому не хотели бы здесь прилюдного позора. Поэтому считаю, что можно рассмотреть без них. Даже нужно, потому что иначе мы их никогда не дождёмся.Евгений Соколов, представитель истца
Истец Виталий Пилип заявил в суде, что полицейский, который пришёл к нему домой, настаивал на подписании протокола, в котором было указано, что Виталий Пилип участвовал в акции. Затем ему пришлось потратить время на общение с полицейскими, затем – на участие в судебном заседании по поводу якобы совершённого им административного правонарушения. Виталий Пилип возмутился, что таким образом полицейские могут обвинить любого в правонарушении или преступлении без доказательств. Он заявил, что его не ознакомили изначально с доказательствами.
Действия сотрудников полиции причинили мне моральные страдания. Меня пытались принудить к подписанию протокола… Я написал заявление об ознакомлении с материалами дела. Если б мне их предоставили, зачем мне нужно было что-то писать?Виталий Пилип
Активист заявил, что полицейские опросили участников митинга, вырвали их слова из контекста и на основании этих отрывков из объяснений участников пытались составить доказательства его вины.
Я хочу жить в свободной стране, и не хочу жить в фашистском государстве, где будут гестаповцы какие-то за каждым следить. И люди уезжают на самом деле… Я хочу жить в свободной стране!Виталий Пилип
Судья Елена Колмыкова отказала в удовлетворении иска. Представитель истца Евгений Соколов заявил, что решение будет обжаловано в вышестоящие инстанции.
Как уже сообщало «Бел.Ру», полицейские через несколько дней после не согласованной с властями акции в январе 2021 года пытались обвинить правозащитника Евгения Соколова в участии в этой акции. В качестве доказательства полицейские предъявили правозащитнику фото мужчины в шапке и медицинской маске, снятом издалека. Евгений Соколов потребовал у полицейских полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, но судья Октябрьского суда Ольга Сторчак решила, что будет достаточно и 12 тысяч рублей.
*Алексей Навальный внесён в список экстремистов и террористов