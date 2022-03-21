Ярмарки в Белгородской области будут проходить каждую неделю до конца апреля

По ценам с каждым производителем, даже из других регионов, была проведена работа, чтобы не было повышения цен. Доказательством того, что цена была сформирована правильно, стали те объёмы, которые были раскуплены. Достаточно было продуктов, очень переживали, чтобы хватило. Поставщики довольны организацией и спросом. Продукция была абсолютно разная.Юлия Щедрина