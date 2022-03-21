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Posted 21 марта 2022, 07:29

Published 21 марта 2022, 07:29

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

Ярмарки в Белгородской области будут проходить каждую неделю до конца апреля

21 марта 2022, 07:29
Сюжет
Эксклюзив
Продовольственные ярмарки будут организовывать до конца апреля. Об этом заявил во время оперсовещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ярмарки в Белгороде и Старом Осколе будут проходить еженедельно до конца апреля.

Мы понимаем, что в сельских районах ярмарки не будут популярны, так как там много людей, которые сами выращивают продукты, а вот для городов актуальность абсолютно очевидна.Вячеслав Гладков

Также Гладков поручил добавить на ярмарках выступления творческих коллективов с соблюдением всех ковидных ограничений.

Напомним, что на продовольственную ярмарку в областном центре пришли почти 20 тыс. человек.

По словам замгубернатора области Юлии Щедриной, ярмарки в Старом Осколе и Белгороде показали высокий спрос.

По ценам с каждым производителем, даже из других регионов, была проведена работа, чтобы не было повышения цен. Доказательством того, что цена была сформирована правильно, стали те объёмы, которые были раскуплены. Достаточно было продуктов, очень переживали, чтобы хватило. Поставщики довольны организацией и спросом. Продукция была абсолютно разная.Юлия Щедрина

Напомним, 20 марта на ярмарке в Старом Осколе распродали 35 тонн сахара. А в Белгороде на ярмарке продали порядка 40 тонн сахара. Спросом среди белгородцев пользовались также сгущёнка, мясо, яйца и подсолнечное масло. Очереди за сахаром зафиксировала журналист «Бел.Ру». Сахар продавали по 65 рублей за килограмм.

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