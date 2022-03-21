Вячеслав Гладков посоветовал мэру Белгорода поставить раскладушку на работе

Разобрались, куда будете разбирать катки? Большие деньги были затрачены, мне удивительно отношение ко всему происходящему. Я должен следить за тем, как всё упаковано и как всё хранится? Мне физически жалко этих денег и того, что всё приходит в негодность. Мне бы хотелось увидеть, как вы [к Иванову — прим. ред.] бережно относитесь к дорогостоящему имуществу, где оно будет храниться и кто ответственный. Потому что воровство с посадочным материалом в прошлом году говорит о том, что у вас это должно быть всё на личном контроле. Если у меня есть время, то у вас должно быть на это в два раза больше его.Вячеслав Гладков