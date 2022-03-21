Вячеслав Гладков посоветовал мэру Белгорода поставить раскладушку на работе

Posted 21 марта 2022, 10:04
Published 21 марта 2022, 10:04
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
По словам мэра Белгорода Антона Иванова, новогодняя иллюминация в настоящий момент находится на просушке, в течение недели она будет укладываться на хранение. Также мэр сообщил, что во время уборки снега были повреждены шары. Как их будут восстанавливать, Иванов обещал показать в течение недели.
Разобрались, куда будете разбирать катки? Большие деньги были затрачены, мне удивительно отношение ко всему происходящему. Я должен следить за тем, как всё упаковано и как всё хранится? Мне физически жалко этих денег и того, что всё приходит в негодность. Мне бы хотелось увидеть, как вы [к Иванову — прим. ред.] бережно относитесь к дорогостоящему имуществу, где оно будет храниться и кто ответственный. Потому что воровство с посадочным материалом в прошлом году говорит о том, что у вас это должно быть всё на личном контроле. Если у меня есть время, то у вас должно быть на это в два раза больше его.Вячеслав Гладков
Также губернатор подчеркнул, что чиновники городской администрации должны жить в Белгороде, а не в районах, чтобы лично следить за происходящим в городе.
Ставьте раскладушку на рабочем месте. Я уже всем говорил, что чиновники администрации города должны жить в городе, а не в Белгородском районе. Снимайте квартиры, продавайте дома, живите в городе. Пока не будете ходить по улицам, не будете понимать, что происходит.Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что демонтаж и хранение катка в Белгороде обойдётся в 21 млн рублей. Месяц хранения оборудования будут стоить 750 тыс. рублей.