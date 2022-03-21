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Posted 21 марта 2022, 12:50

Published 21 марта 2022, 12:50

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В России запросили 24 млн на опознание трупа Ленина и его передачу в США

21 марта 2022, 12:50
Сюжет
Нарочно не придумаешь
Соответствующую заявку на президентский грант подало частное учреждение «Центр независимой экспертизы на автомобильном транспорте». В описании проекта указывается, что необходимо получить образцы ДНК трупа Ленина в мавзолее и передать его в США, так как «это их гражданин». Заявители запросили более 24 млн рублей.

В Фонд президентских грантов поступил проект «Опознание трупа Ленина и передача трупа в США». Заявка поступила от самарского частного учреждения «Центр независимой экспертизы на автомобильном транспорте».

«Ленин — это не Владимир Ильич Ульянов 1870 г. р. Необходимо получить образцы ДНК трупа Ленина в мавзолее в Москве и захоронений детей Ленина в США», — указано в описании проекта. В обосновании уточняется: «Необходимо опознать труп Ленина и передать труп Ленина в США. Это их гражданин».

Для этого потребуется провести экспертизы в российских и зарубежных лабораториях. Авторы проекта поясняют, что участвовать могут и федеральные ведомства: министерства здравоохранения, внутренних дел, иностранных дел. Однако большая часть работ не предусмотрена бюджетами ведомств.

Поэтому на проект запрашивается более 24 млн рублей. Если решение будет положительным, его планируют реализовать с 1 июля по 7 ноября 2022 года. Пока же проект находится на независимой экспертизе.

Тем временем в Белгороде 22 апреля планируют установить памятник Ленину. Вернуть его собираются на то же место — в Центральный парк. Пока же памятник восстанавливают в Санкт-Петербурге. Деньги на реконструкцию искали с помощью краудфандинга. Общими усилиями жителей региона удалось собрать почти 975 тыс. рублей, хотя планировали 1,8 млн рублей.

#Новости#Общество#Труп#Нарочно не придумаешь#Ленин#Сша#Фонд президентских грантов
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