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Казаки в Белгороде получат ещё 7,2 млн на обеспечение безопасности

21 марта 14:01
Фото: сайт казачьей пожарной охраны «Станица»
Субсидию направят «Станице» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Сумма актуальна на текущий год, следует из распоряжения мэрии.

В Белгороде казачья пожарная команда «Станица» получит 7 млн 184 тыс. рублей. Об этом говорится в официальном документе горадминистрации.

Субсидия казакам предоставляется на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (проведение профилактики, тушение возгораний) на улицах частного сектора и информирование горожан о прогнозируемых и возникших пожарах.

Деньги выделят из городского бюджета.

Белгородская региональная общественная организация «Казачья пожарная команда „Станица“» зарегистрирована в ноябре 2018 года. Председатель — Сергей Скуратов. Как указано на сайте организации, её целью является объединение и привлечение казаков «для участия в решении задач в области пожарной безопасности, предупреждении и тушении пожаров, защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ЧС» на территории Белгорода и региона.

Казаков в областном центре ранее привлекали к охране общественного порядка. Пожарная бригада «Станица» занималась также вырубкой камыша, за услуги должны были заплатить 1,6 млн рублей.

Привлекали казаков и к охране порядка в Сосновке. На конное патрулирование планировали потратить около 4,8 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году Сосновку в Белгороде вновь будет охранять конная полиция. При этом услуги подорожали до 6,8 млн рублей.

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