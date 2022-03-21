Казаки в Белгороде получат ещё 7,2 млн на обеспечение безопасности

Белгородская региональная общественная организация «Казачья пожарная команда „Станица“» зарегистрирована в ноябре 2018 года. Председатель — Сергей Скуратов. Как указано на сайте организации, её целью является объединение и привлечение казаков «для участия в решении задач в области пожарной безопасности, предупреждении и тушении пожаров, защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ЧС» на территории Белгорода и региона.