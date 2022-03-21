Гладков раскритиковал график работы ледовых арен в Белгородской области

Вы детей не пускаете не лёд, потому что там играют взрослые команды из ночной хоккейной лиги? Все взрослые начинают играть после 22:00, почему дети до 22:00 могут быть, после нет? Взрослые днём не играют, дети учатся в школе. Или у нас просто ночной хоккейной лиги не существует? Или взрослые пришли и выгнали детей?Вячеслав Гладков