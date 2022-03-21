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Posted 21 марта 2022, 08:23

Published 21 марта 2022, 08:23

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

Гладков раскритиковал график работы ледовых арен в Белгородской области

21 марта 2022, 08:23
Сюжет
Строительство
В ходе оперативного совещания губернатор Вячеслав Гладков заслушал доклад министра спорта и остался недовольным работой ледовых арен в Белгородской области. В частности, он отметил, что в Ровеньках ледовую арену вообще не нужно было строить.

Как подчеркнул глава региона, правильно к хоккею относятся только в Шебекинском горокруге. Что касается остальных районов, там использование ледовых арен крайне неэффективное.

Вы детей не пускаете не лёд, потому что там играют взрослые команды из ночной хоккейной лиги? Все взрослые начинают играть после 22:00, почему дети до 22:00 могут быть, после нет? Взрослые днём не играют, дети учатся в школе. Или у нас просто ночной хоккейной лиги не существует? Или взрослые пришли и выгнали детей?Вячеслав Гладков

В частности, губернатор отметил, что ошибкой было строительство ледовой арены в Ровеньках. Там, судя по графику работы на официальном сайте, учреждение открыто с 10:00 до 21:00.

Если информация размещена неправильно, какие вопросы к Жигаловой [региональный министр спорта — прим. ред]? Вопросы к вам. Как человек может заняться спортом, если вы не можете привести информацию о графике работы учреждения? К вам взрослые приходят тогда, когда должны заниматься дети. Ни один из вас на этой площадке не был.Вячеслав Гладков

Губернатор поручил министру спорта в течение двух недель проверить спортивные учреждения во всех 22 муниципалитетах и сделать так, чтобы они работали без выходных и не так, как удобно руководителям, а как удобно детям и взрослым в этом районе.

#Новости#Город#Строительство#Губернатор#Эксклюзив#Гладков#График работы#Ледовая арена#Критика
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