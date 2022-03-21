Гладков поручил очистить Сосновку в Белгороде от поваленных деревьев

Вчера я прошёлся в обед, в Сосновке огромное количество людей, но урочище находится в ужасном состоянии. Замучился звонить каждый день: то лавочки побиты, то мусор не вывезли, то снег не очистили. Такого количества поваленных деревьев я не видел в своей жизни никогда. Такое ощущение, что большая часть леса уже упала. Это небезопасно, есть сосны, которые висят прямо над дорожками. Задача перед Антоном Ивановым [мэр Белгорода — прим. ред.] — очистить в течение месяца до 60 метров с левой и с правой стороны.Вячеслав Гладков