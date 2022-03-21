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Posted 21 марта 2022, 09:19

Published 21 марта 2022, 09:19

Modified 1 декабря, 07:53

Updated 1 декабря, 07:53

Гладков поручил очистить Сосновку в Белгороде от поваленных деревьев

21 марта 2022, 09:19
Сюжет
Мусор
По словам Вячеслава Гладкова, урочище Сосновка в настоящий момент находится в ужасном состоянии из-за мусора и поваленных деревьев. Об этом губернатор сообщил во время оперсовещания регионального правительства.

Вячеслав Гладков поручил очистить Сосновку в Белгороде от мусора и поваленных деревьев.

Вчера я прошёлся в обед, в Сосновке огромное количество людей, но урочище находится в ужасном состоянии. Замучился звонить каждый день: то лавочки побиты, то мусор не вывезли, то снег не очистили. Такого количества поваленных деревьев я не видел в своей жизни никогда. Такое ощущение, что большая часть леса уже упала. Это небезопасно, есть сосны, которые висят прямо над дорожками. Задача перед Антоном Ивановым [мэр Белгорода — прим. ред.] — очистить в течение месяца до 60 метров с левой и с правой стороны.Вячеслав Гладков

Также Гладков подчеркнул, что в Сосновке не вставляют новые лампочки в разбитые плафоны: «Я устал делать замечания. Сказки о том, что там есть хулиганы, которые каждый день бьют всё, не пройдут. У вас всё есть в резерве, нужно каждый день менять».

По данным регионального управления экологического надзора, с 22 апреля по 31 мая в Белгородской области пройдёт экологический флешмоб. Муниципалитеты будут соревноваться за звание самой чистой территории области. Также в регионе в апреле пройдут массовые субботники.

Напомним, охранять Сосновку в текущем году будет конная полиция. На охрану готовы потратить больше 6 млн рублей.

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