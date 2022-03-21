Гладков опроверг фейк о формировании военного резерва в Белгородской области

Posted 21 марта 2022, 15:25
Published 21 марта 2022, 15:25
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
Глава региона сообщил, что уже несколько дней по учреждениям образования в регионе идёт массовая рассылка писем. В одних сообщается о сокращении штата из-за спецоперации на Украине, в других просят предоставить информацию об участниках операции, а вузы просят предоставить информацию об учащихся для включения их в мобилизационные списки. Это не соответствует действительности.
Это всё ложь! Ни о каком сокращении рабочих мест и тем более формировании военного резерва из учащихся речи быть не может! Доверяйте только проверенным источникам информации! Вячеслав Гладков