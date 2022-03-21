Гладков опроверг фейк о формировании военного резерва в Белгородской области

Глава региона сообщил, что уже несколько дней по учреждениям образования в регионе идёт массовая рассылка писем. В одних сообщается о сокращении штата из-за спецоперации на Украине, в других просят предоставить информацию об участниках операции, а вузы просят предоставить информацию об учащихся для включения их в мобилизационные списки. Это не соответствует действительности.