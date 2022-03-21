Гладков дал 10 дней на выполнение ямочного ремонта в Белгородской области

Люди ругают не дорожников, а губернатора и главу. И говорят: «Раньше были нормальные дороги, а сейчас нет». Отдали дорожникам и будем ждать теперь год, когда сделают ямочный ремонт? С ума сошли? Никакого года и пяти недель ждать не буду. Что хотите делайте! Даю 10 дней. Увижу ямы — будет очень плохо. Ямочный ремонт — это весна, а не год. Другого не было никогда и нигде.Вячеслав Гладков