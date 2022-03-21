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Posted 21 марта 2022, 08:43

Published 21 марта 2022, 08:43

Modified 1 декабря, 07:44

Updated 1 декабря, 07:44

Гладков дал 10 дней на выполнение ямочного ремонта в Белгородской области

21 марта 2022, 08:43
Сюжет
Губернатор
Губернатора возмутило намерение дорожников латать трассы целый год. Также чиновник заявил, что контракты на работы достаются одним и тем же предприятиям.

На оперсовещании 21 марта министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко заявил, что ямочный ремонт выполнен на 39% от плана. Рабочие должны залатать 71,7 тыс. м² дорог. Чиновник заявил, что на выполнение всех работ уйдёт не меньше пяти недель, а ямочный ремонт всегда идёт в течение года.

Губернатор Вячеслав Гладков с таким подходом не согласился и предположил, что подобная затянутость спровоцирована подрядчиками. По словам чиновника, муниципалитеты заключают договоры с тремя-четырьмя организациями, которые не справляются с объёмами работы.

Люди ругают не дорожников, а губернатора и главу. И говорят: «Раньше были нормальные дороги, а сейчас нет». Отдали дорожникам и будем ждать теперь год, когда сделают ямочный ремонт? С ума сошли? Никакого года и пяти недель ждать не буду. Что хотите делайте! Даю 10 дней. Увижу ямы — будет очень плохо. Ямочный ремонт — это весна, а не год. Другого не было никогда и нигде.Вячеслав Гладков

Гладков заявил, что будет обращаться за помощью к белгородцам и просить у них фото с ямами на дорогах.

В марте редакция «Бел.Ру» писала о подрядчиках, которые делают ямочный ремонт дорог в Белгородской области. Общая сумма 17 заключённых контрактов превысила 35,13 млн рублей. Подробнее об организациях, которые латают дыры на трассах в регионе, — в материале.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Дороги#Эксклюзив#Ямочный ремонт#Сергей евтушенко#Вячеслав Гладков
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