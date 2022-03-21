Гладков дал 10 дней на выполнение ямочного ремонта в Белгородской области

Posted 21 марта 2022, 08:43
Published 21 марта 2022, 08:43
Modified 1 декабря, 07:44
Updated 1 декабря, 07:44
На оперсовещании 21 марта министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко заявил, что ямочный ремонт выполнен на 39% от плана. Рабочие должны залатать 71,7 тыс. м² дорог. Чиновник заявил, что на выполнение всех работ уйдёт не меньше пяти недель, а ямочный ремонт всегда идёт в течение года.
Губернатор Вячеслав Гладков с таким подходом не согласился и предположил, что подобная затянутость спровоцирована подрядчиками. По словам чиновника, муниципалитеты заключают договоры с тремя-четырьмя организациями, которые не справляются с объёмами работы.
Люди ругают не дорожников, а губернатора и главу. И говорят: «Раньше были нормальные дороги, а сейчас нет». Отдали дорожникам и будем ждать теперь год, когда сделают ямочный ремонт? С ума сошли? Никакого года и пяти недель ждать не буду. Что хотите делайте! Даю 10 дней. Увижу ямы — будет очень плохо. Ямочный ремонт — это весна, а не год. Другого не было никогда и нигде.Вячеслав Гладков
Гладков заявил, что будет обращаться за помощью к белгородцам и просить у них фото с ямами на дорогах.
В марте редакция «Бел.Ру» писала о подрядчиках, которые делают ямочный ремонт дорог в Белгородской области. Общая сумма 17 заключённых контрактов превысила 35,13 млн рублей. Подробнее об организациях, которые латают дыры на трассах в регионе, — в материале.