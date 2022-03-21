Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двое граждан ближнего зарубежья привезли героин в Белгород на такси из Воронежа

21 марта 09:22
Фото: «Бел.Ру»
Мужчины перевозили 92 свёртка, но в тайниках до задержания успели спрятать только часть из них. Обвиняемым уже определили наказание, срок они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались двое граждан Узбекистана. По договорённости с неизвестными они должны были забирать свёртки с запрещёнными веществами, а после прятать их в тайниках в Белгороде. За работу им полагалось денежное вознаграждение.

В августе 2021 года мужчины забрали из тайника в Воронеже 92 свёртка. Внутри находилось не менее 179,61 грамма героина. Мужчины отвезли наркотики из Воронежа в Белгород на такси. В областном центре до задержания обвиняемые успели сделать десять закладок.

Мужчинам уже вынесли наказание. За покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере их лишили свободы на шесть лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Против заказчиков работ, личности которых ещё не установили, уголовное дело выделили в отдельное производство.

Материалы по теме
В Белгороде задержали иностранцев с крупной партией героинаВ Белгороде гость из Средней Азии попался с 14 свёртками героинаВ Белгороде у двух граждан ближнего зарубежья изъяли метадон и героин
#Новости#Такси#Узбекистан#Белгород#Героин#Воронеж#Криминал#Происшествия
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46