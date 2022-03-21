Двое граждан ближнего зарубежья привезли героин в Белгород на такси из Воронежа

На скамье подсудимых оказались двое граждан Узбекистана. По договорённости с неизвестными они должны были забирать свёртки с запрещёнными веществами, а после прятать их в тайниках в Белгороде. За работу им полагалось денежное вознаграждение.
В августе 2021 года мужчины забрали из тайника в Воронеже 92 свёртка. Внутри находилось не менее 179,61 грамма героина. Мужчины отвезли наркотики из Воронежа в Белгород на такси. В областном центре до задержания обвиняемые успели сделать десять закладок.
Мужчинам уже вынесли наказание. За покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере их лишили свободы на шесть лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Против заказчиков работ, личности которых ещё не установили, уголовное дело выделили в отдельное производство.