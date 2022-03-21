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Posted 21 марта 2022, 06:27

Published 21 марта 2022, 06:27

Modified 1 декабря, 07:46

Updated 1 декабря, 07:46

Более 250 сотрудников белгородского аэропорта отправили в отпуск

21 марта 2022, 06:27
Сюжет
Новости Белгорода
Аэропорт в Белгороде не работает с 24 февраля из-за спецоперации, которая проводится на Украине. В связи с этим более 250 сотрудников белгородского аэропорта отправили в отпуск. Глава региона Вячеслав Гладков поручил своему заместителю встретиться с руководством учреждения.

В ходе оперативного совещания Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Владимиру Базарову встретиться с руководством аэропорта Белгорода и обсудить занятость работников предприятия.

Губернатор отметил, что в настоящее время более 250 сотрудников находятся в оплачиваемых отпусках.

Хотелось бы понимать, что будет дальше. Если угроза по высвобождению будет, то необходимо с министерством экономического развития отрабатывать и помогать с точки зрения трудоустройства.Вячеслав Гладков

Напомним, аэропорт в Белгороде закрыли 24 февраля. Сроки открытия переносили три раза. В настоящее время ограничения авиасообщения на перелёты гражданских судов в аэропортах на юге России продлили до 26 марта.

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