Более 250 сотрудников белгородского аэропорта отправили в отпуск

Posted 21 марта 2022, 06:27
Published 21 марта 2022, 06:27
Modified 1 декабря, 07:46
Updated 1 декабря, 07:46
В ходе оперативного совещания Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Владимиру Базарову встретиться с руководством аэропорта Белгорода и обсудить занятость работников предприятия.
Губернатор отметил, что в настоящее время более 250 сотрудников находятся в оплачиваемых отпусках.
Хотелось бы понимать, что будет дальше. Если угроза по высвобождению будет, то необходимо с министерством экономического развития отрабатывать и помогать с точки зрения трудоустройства.Вячеслав Гладков
Напомним, аэропорт в Белгороде закрыли 24 февраля. Сроки открытия переносили три раза. В настоящее время ограничения авиасообщения на перелёты гражданских судов в аэропортах на юге России продлили до 26 марта.