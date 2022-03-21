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Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию

21 марта 14:23
Фото: страница Хаматовой в соцсети
Артистка покинула страну из-за ситуации на Украине. Ранее она писала два обращения к властям с просьбой приостановить боевые действия на территории соседней страны. О своём отъезде актриса рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

На канале «Скажи Гордеевой» в YouTube появилось интервью с актрисой и основательницей фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, которая рассказала о своём отъезде из России. Артистка уехала в Латвию. До этого Хаматова дважды обращалась к властям с просьбой прекратить боевые действия на Украине и пойти на переговоры о мире.

Как рассказала актриса, она решила не возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Напомнила артистка и о письме деятелей культуры, которые обращались к властям с просьбой об остановке спецоперации. Обращение вышло непосредственно в день начала операции 24 февраля. Его подписали 13 человек, в том числе сама Хаматова, писатель Борис Акунин, журналист Михаил Зыгарь, главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Не только артисты, но и руководители НКО и благотворительных организаций обращались с просьбами остановки боевых действий. Чулпан Хаматова подписывала и эти обращения. 26 февраля было опубликовано также открытое письмо от группы деятелей культуры. Его подписали народный артист СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, режиссёр Дмитрий Крымов, народный артист России Игорь Костолевский, дирижёр Владимир Спиваков.

Напомним, 11 марта стало известно, что комедиант и музыкант Семён Слепаков тайно покинул Россию. Артист уехал в Израиль. Слепаков уехал из страны после начала спецоперации на Украине.

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