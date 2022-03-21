Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию

Как рассказала актриса, она решила не возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Напомнила артистка и о письме деятелей культуры, которые обращались к властям с просьбой об остановке спецоперации. Обращение вышло непосредственно в день начала операции 24 февраля. Его подписали 13 человек, в том числе сама Хаматова, писатель Борис Акунин, журналист Михаил Зыгарь, главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.