Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию

На канале «Скажи Гордеевой» в YouTube появилось интервью с актрисой и основательницей фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, которая рассказала о своём отъезде из России. Артистка уехала в Латвию. До этого Хаматова дважды обращалась к властям с просьбой прекратить боевые действия на Украине и пойти на переговоры о мире.
Как рассказала актриса, она решила не возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Напомнила артистка и о письме деятелей культуры, которые обращались к властям с просьбой об остановке спецоперации. Обращение вышло непосредственно в день начала операции 24 февраля. Его подписали 13 человек, в том числе сама Хаматова, писатель Борис Акунин, журналист Михаил Зыгарь, главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.
Не только артисты, но и руководители НКО и благотворительных организаций обращались с просьбами остановки боевых действий. Чулпан Хаматова подписывала и эти обращения. 26 февраля было опубликовано также открытое письмо от группы деятелей культуры. Его подписали народный артист СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, режиссёр Дмитрий Крымов, народный артист России Игорь Костолевский, дирижёр Владимир Спиваков.
Напомним, 11 марта стало известно, что комедиант и музыкант Семён Слепаков тайно покинул Россию. Артист уехал в Израиль. Слепаков уехал из страны после начала спецоперации на Украине.