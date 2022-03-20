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ВК «Белогорье» вырвал победу у «Динамо-ЛО» со счётом 3:1

20 марта 17:53
Фото: https://vk.com/belogorievolley
Матч волейбольных клубов «Белогорье» и «Динамо-ЛО» состоялся вечером 20 марта в Ленинградской области в рамках 22-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Первую партию белгородцы проиграли со счётом 25:16, зато оставшиеся три завершились уверенной победой «львов». Итоговый счёт — 3:1 (25:16; 23:25; 24:26; 15:25).

«Белогорье» набрало 37 очков в 20 матчах. Сейчас в турнирной таблице команда находится на шестой строке. «Динамо-ЛО» — на 5-й, у них 38 очков в 21-й встрече.

Фото: https://vk.com/belogorievolley

После победы в Сосновом Бору игрок «Белогорья» Неманья Петрич прокомментировал итоги встречи.

Я очень рад, что мы выиграли, мы играли до конца — это очень важно. Потом были очень сильные эмоции для меня и для всей команды. Я очень рад, что играли хорошо и команда победила.Неманья Петрич, игрок «Белогорья»

В воскресенье, 27 марта, ВК «Белогорье» встретится на домашней арене с командой «Зенит-Казань». Начало матча — в 18:00. Для входа QR-код не нужен.

#Новости#Белогорье#Динамо-ЛО#Вк белогорье#Спорт
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