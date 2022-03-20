ВК «Белогорье» вырвал победу у «Динамо-ЛО» со счётом 3:1

Первую партию белгородцы проиграли со счётом 25:16, зато оставшиеся три завершились уверенной победой «львов». Итоговый счёт — 3:1 (25:16; 23:25; 24:26; 15:25).
«Белогорье» набрало 37 очков в 20 матчах. Сейчас в турнирной таблице команда находится на шестой строке. «Динамо-ЛО» — на 5-й, у них 38 очков в 21-й встрече.
После победы в Сосновом Бору игрок «Белогорья» Неманья Петрич прокомментировал итоги встречи.
Я очень рад, что мы выиграли, мы играли до конца — это очень важно. Потом были очень сильные эмоции для меня и для всей команды. Я очень рад, что играли хорошо и команда победила.Неманья Петрич, игрок «Белогорья»
В воскресенье, 27 марта, ВК «Белогорье» встретится на домашней арене с командой «Зенит-Казань». Начало матча — в 18:00. Для входа QR-код не нужен.