Когда появится остановка возле спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

Posted 19 марта 2022, 06:44
Published 19 марта 2022, 06:44
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
18 марта глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию. Один из поступивших вопросов касался строительства остановки возле УСК Хоркиной в Белгороде. На него ответил мэр областного центра Антон Иванов.
Градоначальник заявил, что остановка будет. Но в проект реконструкции автодороги вносят корректировки с учётом требований ГИБДД. Как только документ утвердят, приступят к ремонту и строительству остановки.
Иванов также подчеркнул, что в эфире от жителей Белгорода прозвучали вопросы и предложения по поводу ремонта дворов, работы управляющих компаний, оптимизации дорожного движения и другие. Мэр пообещал, что в ближайшее время прокомментирует каждое обращение.
Напомним, 14 марта около у УСК Хоркиной должны были отремонтировать дорогу.
Что касается реконструкции Богданки, Гладков отметил, что при разработке проекта изменений не было стратегического видения транспортной инфраструктуры. Поэтому со стороны ГИБДД возникли вопросы.