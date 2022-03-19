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Posted 19 марта 2022, 06:44

Published 19 марта 2022, 06:44

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Когда появится остановка возле спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

19 марта 2022, 06:44
Сюжет
Строительство
Вопрос о строительстве остановки возле учебно-спортивного комплекса в областном центре поступил к губернатору Вячеславу Гладкову в ходе прямой линии. На него ответил мэр Белгорода Антон Иванов в своих соцсетях.

18 марта глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию. Один из поступивших вопросов касался строительства остановки возле УСК Хоркиной в Белгороде. На него ответил мэр областного центра Антон Иванов.

Градоначальник заявил, что остановка будет. Но в проект реконструкции автодороги вносят корректировки с учётом требований ГИБДД. Как только документ утвердят, приступят к ремонту и строительству остановки.

Иванов также подчеркнул, что в эфире от жителей Белгорода прозвучали вопросы и предложения по поводу ремонта дворов, работы управляющих компаний, оптимизации дорожного движения и другие. Мэр пообещал, что в ближайшее время прокомментирует каждое обращение.

Напомним, 14 марта около у УСК Хоркиной должны были отремонтировать дорогу.

Что касается реконструкции Богданки, Гладков отметил, что при разработке проекта изменений не было стратегического видения транспортной инфраструктуры. Поэтому со стороны ГИБДД возникли вопросы.

#Новости#Город#Строительство#Новости Белгорода#Остановка#Гладков
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