Когда появится остановка возле спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

Иванов также подчеркнул, что в эфире от жителей Белгорода прозвучали вопросы и предложения по поводу ремонта дворов, работы управляющих компаний, оптимизации дорожного движения и другие. Мэр пообещал, что в ближайшее время прокомментирует каждое обращение.