В Белгороде открывают новый ПВР и выпускают на маршруты умные автобусы

Posted 18 марта 2022, 16:00
Published 18 марта 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
В регионе появился новый пункт временного размещения беженцев. Организовали его в Белгороде на территории АСК «Вираж». Там разместили 45 палаток, рассчитанных на 540 человек.
В пункте есть пищеблок, комната для женщин с детьми, отделение психологической помощи. Кормить взрослых беженцев будут три раза в день, детей — четыре.
Уже завтра в ПВР должны подвести электроэнергию. Тогда же, 19 марта, пункт будет готов к прибытию беженцев из Донбасса и Украины.
В Белгороде 18–19 марта проходит конференция ProMeat Industry 2022. Одним из спикеров на мероприятии стал бывший губернатор региона, а теперь — действующий сенатор Совета Федерации Евгений Савченко.
Он оценил текущую рентабельность свиноводческой деятельности в условные 30% при чистой прибыли в 150 млн рублей. Также экс-губернатор рассказал о возможном развитии рынка в сложившихся обстоятельствах.
Закончил своё выступление Евгений Савченко фразой о том, что капитализм уже давно закончился.
Новые автобусы в Белгороде, часть из которых уже курсирует, оснастят системой подсчёта пассажиров. Исходя из этой информации планируют перестраивать маршруты на основе реального трафика.
В новом транспорте есть кондиционеры, системы видеонаблюдения. Двери в таких автобусах открываются только после полной остановки. Установили в транспорте и современные терминалы с системой «чек-ин/чек-аут».