В Белгороде открывают новый ПВР и выпускают на маршруты умные автобусы

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Новый пункт временного размещения беженцев организовали на территории АСК «Вираж», экс-губернатор Евгений Савченко выступил на конференции в Белгороде, а в мэрии рассказали подробнее о новых автобусах, которые закупили для агломерации.

Новый ПВР В регионе появился новый пункт временного размещения беженцев. Организовали его в Белгороде на территории АСК «Вираж». Там разместили 45 палаток, рассчитанных на 540 человек. В пункте есть пищеблок, комната для женщин с детьми, отделение психологической помощи. Кормить взрослых беженцев будут три раза в день, детей — четыре. Уже завтра в ПВР должны подвести электроэнергию. Тогда же, 19 марта, пункт будет готов к прибытию беженцев из Донбасса и Украины. Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде Узнать подробнее Савченко на ProMeat Industry В Белгороде 18–19 марта проходит конференция ProMeat Industry 2022. Одним из спикеров на мероприятии стал бывший губернатор региона, а теперь — действующий сенатор Совета Федерации Евгений Савченко. Он оценил текущую рентабельность свиноводческой деятельности в условные 30% при чистой прибыли в 150 млн рублей. Также экс-губернатор рассказал о возможном развитии рынка в сложившихся обстоятельствах. Закончил своё выступление Евгений Савченко фразой о том, что капитализм уже давно закончился. Умные автобусы Новые автобусы в Белгороде, часть из которых уже курсирует, оснастят системой подсчёта пассажиров. Исходя из этой информации планируют перестраивать маршруты на основе реального трафика. В новом транспорте есть кондиционеры, системы видеонаблюдения. Двери в таких автобусах открываются только после полной остановки. Установили в транспорте и современные терминалы с системой «чек-ин/чек-аут». Материалы по теме Что происходит с бывшей квартирой Зубаревых и каким может стать центр Белгорода