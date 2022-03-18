Сервис Сбера по международным переводам работает в штатном режиме

Деньги за границу по номеру мобильного телефона на карту либо на счет можно перевести сейчас как в дочерний банк Сбера в республиках Казахстан и Беларусь, так и в финансовые организации следующих государств: Армения, Молдова, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.