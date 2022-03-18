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Posted 18 марта 2022, 17:57

Published 18 марта 2022, 17:57

Modified 18 сентября 2022, 14:55

Updated 18 сентября 2022, 14:55

Сервис Сбера по международным переводам работает в штатном режиме

Сервис Сбера по международным переводам работает в штатном режиме

18 марта 2022, 17:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сбер проинформировал своих клиентов о том, что они могут продолжать пользоваться услугами сервиса международных переводов. Он работает в настоящее время в штатном режиме, сообщил крупнейший банк России.

Несмотря на ограничения работы некоторых сервисов по переводу средств за рубеж, сервис Сбера продолжает функционировать в обычном режиме, пишет сайт newsnn.ru. Клиенты, как и ранее, могут моментально осуществлять финансовые переводы с минимальными комиссиями с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн».

Деньги за границу по номеру мобильного телефона на карту либо на счет можно перевести сейчас как в дочерний банк Сбера в республиках Казахстан и Беларусь, так и в финансовые организации следующих государств: Армения, Молдова, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Благодаря сервису возможно перечисление до 600 тысяч рублей ежемесячно с однопроцентной комиссией от суммы, но не ниже 30 рублей, уточнили в Сбере.

Из комментариев директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбера Леонида Шныра следует, что речь идет в данном случае о результатах взаимодействия, которое банк на протяжении весьма продолжительного периода выстраивал с целым рядом партнеров из ближнего зарубежья.

«Рады, что в текущих условиях мы по-прежнему предоставляем удобный сервис для своих клиентов», — заявил Леонид Шныр.

Все подробности о переводах за границу — в разделе «Частным клиентам» — «Переводы» — «Переводы за рубеж» на официальном сайте sberbank.ru.

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