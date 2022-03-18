bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2022, 14:15

Published 18 марта 2022, 14:15

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде

18 марта 2022, 14:15
Сюжет
Беженцы
В нём смогут одновременно находиться более 540 человек. Людей будут кормить минимум три раза в день. В ПВР организуют работу медиков и психологов.

На территории АСК «Вираж» в Белгороде развернули новый пункт временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины. В нём обустроили 45 жилых палаток, в которых могут проживать 540 человек. В самих палатках установлено по 12 раскладушек, на которых лежит матрас, постельное бельё, одеяло и подушка.

Также на территории лагеря оборудовали пищеблок, административный центр, отделение психологической помощи и комнату для женщин с детьми. Что касается питания, то взрослых будут кормить три раза в день, а несовершеннолетних — четыре.

Нами предусмотрен вариант банно-прачечного обслуживания лагеря. Мы будем вывозить людей в баню. Для мам с детьми и пожилых предусмотрены стационарные душевые кабинки. Организована и работа прачечной. Антон Иванов, мэр Белгорода

Для мам с детьми создадут комнаты по уходу и присмотру. Также с несовершеннолетними будут работать педагоги, которые смогут помочь устроить ребёнка в школу, если вынужденные переселенцы останутся на территории области надолго.

Электроэнергию должны подвести уже 19 марта, отметил мэр. Для удобства людей в ПВР установят микроволновки.

По словам мэра Иванова, пункт временного размещения будет готов к прибытию беженцев уже 19 марта. Привозить людей планируют на автобусе Единой транспортной компании (ЕТК), который будет дежурить в лагере, чтобы при необходимости забрать вынужденных переселенцев и доставить их в безопасное место.

Стоит отметить, что далеко не все жители Украины остаются в Белгородской области. По данным Иванова, порядка 500 человек уже переехали в Липецкую область.

При этом чиновник пояснил, что дальнейшее перемещение беженцев по стране будет организовываться по их желанию. При необходимости сформируют ж/д составы и конвои с ГИБДД для переезда людей.

Ранее мобильный пункт временного размещения открыли прямо на границе с Украиной. Там одновременно могут находиться до 100 человек.

#Новости#Общество#Белгородская область#Фоторепортаж#Украина#Беженцы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Пункты временного размещения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика