Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде

Posted 18 марта 2022, 14:15
Published 18 марта 2022, 14:15
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
На территории АСК «Вираж» в Белгороде развернули новый пункт временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины. В нём обустроили 45 жилых палаток, в которых могут проживать 540 человек. В самих палатках установлено по 12 раскладушек, на которых лежит матрас, постельное бельё, одеяло и подушка.
Также на территории лагеря оборудовали пищеблок, административный центр, отделение психологической помощи и комнату для женщин с детьми. Что касается питания, то взрослых будут кормить три раза в день, а несовершеннолетних — четыре.
Нами предусмотрен вариант банно-прачечного обслуживания лагеря. Мы будем вывозить людей в баню. Для мам с детьми и пожилых предусмотрены стационарные душевые кабинки. Организована и работа прачечной. Антон Иванов, мэр Белгорода
Для мам с детьми создадут комнаты по уходу и присмотру. Также с несовершеннолетними будут работать педагоги, которые смогут помочь устроить ребёнка в школу, если вынужденные переселенцы останутся на территории области надолго.
Электроэнергию должны подвести уже 19 марта, отметил мэр. Для удобства людей в ПВР установят микроволновки.
По словам мэра Иванова, пункт временного размещения будет готов к прибытию беженцев уже 19 марта. Привозить людей планируют на автобусе Единой транспортной компании (ЕТК), который будет дежурить в лагере, чтобы при необходимости забрать вынужденных переселенцев и доставить их в безопасное место.
Стоит отметить, что далеко не все жители Украины остаются в Белгородской области. По данным Иванова, порядка 500 человек уже переехали в Липецкую область.
При этом чиновник пояснил, что дальнейшее перемещение беженцев по стране будет организовываться по их желанию. При необходимости сформируют ж/д составы и конвои с ГИБДД для переезда людей.
Ранее мобильный пункт временного размещения открыли прямо на границе с Украиной. Там одновременно могут находиться до 100 человек.