Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде

На территории АСК «Вираж» в Белгороде развернули новый пункт временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины. В нём обустроили 45 жилых палаток, в которых могут проживать 540 человек. В самих палатках установлено по 12 раскладушек, на которых лежит матрас, постельное бельё, одеяло и подушка.