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Posted 18 марта 2022, 16:25

Published 18 марта 2022, 16:25

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

Гладков ответил на вопрос о нехватке лекарств в белгородских аптеках

18 марта 2022, 16:25
Сюжет
Лекарства
На прямой линии 18 марта губернатору задали вопрос о том, почему в регионе нет некоторых препаратов. Гладков ответил, что действительно есть проблема с импортными лекарствами. Однако некоторые трудности уже решаются, в том числе по препаратам для щитовидной железы.

18 марта на прямой линии Вячеславу Гладкову задали вопрос о том, когда в аптеках Белгородской области появятся лекарства для щитовидной железы. Белгородка пожаловалась, что препаратов нигде нет.

По данному препарату ситуацию знаю. Обратились в минздрав. Первые партии уже сейчас в Белгородскую область начали поступать в розничную продажу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вместе с тем глава региона добавил, что по отдельным препаратам действительно есть проблемы. В основном — с импортными.

Есть проблема с препаратами, которые импортные. По понятным причинам. Занимаемся, там, где есть малейшая возможность, организуем логистику.Вячеслав Гладков

Если такой возможности нет, уточнил губернатор, региональные власти обращаются за помощью в федеральные ведомства.

#Новости#Общество#Лекарства#Губернатор#Аптека#Вячеслав Гладков
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