Гладков ответил на вопрос о нехватке лекарств в белгородских аптеках

Posted 18 марта 2022, 16:25
Published 18 марта 2022, 16:25
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
18 марта на прямой линии Вячеславу Гладкову задали вопрос о том, когда в аптеках Белгородской области появятся лекарства для щитовидной железы. Белгородка пожаловалась, что препаратов нигде нет.
По данному препарату ситуацию знаю. Обратились в минздрав. Первые партии уже сейчас в Белгородскую область начали поступать в розничную продажу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вместе с тем глава региона добавил, что по отдельным препаратам действительно есть проблемы. В основном — с импортными.
Есть проблема с препаратами, которые импортные. По понятным причинам. Занимаемся, там, где есть малейшая возможность, организуем логистику.Вячеслав Гладков
Если такой возможности нет, уточнил губернатор, региональные власти обращаются за помощью в федеральные ведомства.