Гладков ответил на вопрос о нехватке лекарств в белгородских аптеках

Сюжет Лекарства

На прямой линии 18 марта губернатору задали вопрос о том, почему в регионе нет некоторых препаратов. Гладков ответил, что действительно есть проблема с импортными лекарствами. Однако некоторые трудности уже решаются, в том числе по препаратам для щитовидной железы.

18 марта на прямой линии Вячеславу Гладкову задали вопрос о том, когда в аптеках Белгородской области появятся лекарства для щитовидной железы. Белгородка пожаловалась, что препаратов нигде нет. По данному препарату ситуацию знаю. Обратились в минздрав. Первые партии уже сейчас в Белгородскую область начали поступать в розничную продажу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области Вместе с тем глава региона добавил, что по отдельным препаратам действительно есть проблемы. В основном — с импортными. Есть проблема с препаратами, которые импортные. По понятным причинам. Занимаемся, там, где есть малейшая возможность, организуем логистику.Вячеслав Гладков Если такой возможности нет, уточнил губернатор, региональные власти обращаются за помощью в федеральные ведомства.