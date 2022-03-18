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Posted 18 марта 2022, 17:26

Published 18 марта 2022, 17:26

Modified 1 декабря, 08:51

Updated 1 декабря, 08:51

Гладков объяснил, запретят ли салюты в Белгородской области

18 марта 2022, 17:26
Сюжет
Губернатор
Жительница региона поинтересовалась у губернатора на прямой линии, не стоит ли временно ввести запрет на фейерверки, чтобы не пугать людей лишний раз громкими звуками. Гладков ответил, что этот вопрос для города первого салюта непростой.

На прямой линии 18 марта жительница региона спросила Вячеслава Гладкова, не стоит ли сейчас ввести запрет на фейерверки. По мнению белгородки, звуки салюта могут кого-нибудь напугать, да и вообще «не время сейчас для баловства», отметила женщина.

Губернатор ответил, что вопрос неоднозначный, как и вопрос с ограничениями по охоте.

Кто-требует: давайте охоту устроим. Кто-то говорит: давайте мы все спрячемся и забудем, что у нас Белгород — город первого салюта. Наверное, неправильно, если мы салют отменим на 9 Мая. Неправильно.Вячеслав Гладков

Ближайшая дата, на которую планируется салют, — День Победы. И к этому времени примут решение, исходя из сложившейся ситуации, отметил Вячеслав Гладков.

Вместе с тем губернатор добавил, что, если угроз не будет, но от фейерверка в городе первого салюта откажутся, «нас 99% населения не поймёт».

Подытожил Гладков тем, что ближе к 9 Мая власти вновь вернутся к этому вопросу.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Салют#Эксклюзив#Фейерверк#Белгород#Вячеслав Гладков
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