Гладков объяснил, запретят ли салюты в Белгородской области

На прямой линии 18 марта жительница региона спросила Вячеслава Гладкова, не стоит ли сейчас ввести запрет на фейерверки. По мнению белгородки, звуки салюта могут кого-нибудь напугать, да и вообще «не время сейчас для баловства», отметила женщина.