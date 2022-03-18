Гладков объяснил, запретят ли салюты в Белгородской области

Posted 18 марта 2022, 17:26
Published 18 марта 2022, 17:26
Modified 1 декабря, 08:51
Updated 1 декабря, 08:51
На прямой линии 18 марта жительница региона спросила Вячеслава Гладкова, не стоит ли сейчас ввести запрет на фейерверки. По мнению белгородки, звуки салюта могут кого-нибудь напугать, да и вообще «не время сейчас для баловства», отметила женщина.
Губернатор ответил, что вопрос неоднозначный, как и вопрос с ограничениями по охоте.
Кто-требует: давайте охоту устроим. Кто-то говорит: давайте мы все спрячемся и забудем, что у нас Белгород — город первого салюта. Наверное, неправильно, если мы салют отменим на 9 Мая. Неправильно.Вячеслав Гладков
Ближайшая дата, на которую планируется салют, — День Победы. И к этому времени примут решение, исходя из сложившейся ситуации, отметил Вячеслав Гладков.
Вместе с тем губернатор добавил, что, если угроз не будет, но от фейерверка в городе первого салюта откажутся, «нас 99% населения не поймёт».
Подытожил Гладков тем, что ближе к 9 Мая власти вновь вернутся к этому вопросу.