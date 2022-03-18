Гладков негативно высказался о ценах на сахар

Вчера утром начинаю просматривать новости, как некоторые оптовые продавцы сахара привязали оптовую цену к доллару. Это уже ни в какие рамки не лезет, и с этим нужно, конечно, бороться. Ещё раз повторюсь, что меры государственной поддержки оказываются. Вячеслав Гладков