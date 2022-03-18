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Posted 18 марта 2022, 05:33

Published 18 марта 2022, 05:33

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Гладков негативно высказался о ценах на сахар

18 марта 2022, 05:33
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора Белгородской области, некоторые оптовики привязали оптовую стоимость сахара к курсу доллара, что недопустимо. Об этом чиновник заявил на своей странице в соцсети.

По поручению президента РФ Владимира Путина региональные власти должны отрабатывать каждую жалобу, которая касается цен на продукты, товары первой необходимости, бытовой техники и стройматериалов. Однако даже постоянный мониторинг и претензии к производителям или торгующим организациям из-за необоснованного повышения цен не всегда приводят к ожидаемым результатам, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера утром начинаю просматривать новости, как некоторые оптовые продавцы сахара привязали оптовую цену к доллару. Это уже ни в какие рамки не лезет, и с этим нужно, конечно, бороться. Ещё раз повторюсь, что меры государственной поддержки оказываются. Вячеслав Гладков

По словам чиновника, на хлеб Белгородская область получила субсидию из федерального бюджета, а на уровне региона власти подали около 100 заявлений в ФАС и правоохранительные органы.

Также чиновники области формируют первый пакет помощи организациям, которые работают с социальной сферой и МСП.

Ранее глава региона отмечал, что за повышение цен каждый руководитель будет нести ответственность. Он считает, что увеличение цены на продукты напрямую идёт от розничных сетей и собственников.

#Новости#Общество#Белгородская область#Продукты#Губернатор#Сахар#Цены#Вячеслав Гладков
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