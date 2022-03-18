Гладков негативно высказался о ценах на сахар

Posted 18 марта 2022, 05:33
Published 18 марта 2022, 05:33
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
По поручению президента РФ Владимира Путина региональные власти должны отрабатывать каждую жалобу, которая касается цен на продукты, товары первой необходимости, бытовой техники и стройматериалов. Однако даже постоянный мониторинг и претензии к производителям или торгующим организациям из-за необоснованного повышения цен не всегда приводят к ожидаемым результатам, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вчера утром начинаю просматривать новости, как некоторые оптовые продавцы сахара привязали оптовую цену к доллару. Это уже ни в какие рамки не лезет, и с этим нужно, конечно, бороться. Ещё раз повторюсь, что меры государственной поддержки оказываются. Вячеслав Гладков
По словам чиновника, на хлеб Белгородская область получила субсидию из федерального бюджета, а на уровне региона власти подали около 100 заявлений в ФАС и правоохранительные органы.
Также чиновники области формируют первый пакет помощи организациям, которые работают с социальной сферой и МСП.
Ранее глава региона отмечал, что за повышение цен каждый руководитель будет нести ответственность. Он считает, что увеличение цены на продукты напрямую идёт от розничных сетей и собственников.