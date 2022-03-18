Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бренд «Макдональдс» хотят зарегистрировать в Роспатенте

18 марта 14:02
Фото: pixabay.com
Заявку подала жительница столицы. Это позволит открывать кафе, закусочные, рестораны и готовить еду навынос. Об этом сообщает «Москва.ру».

Женщина из Москвы подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Макдональдс». Это позволит открывать кафе и рестораны, готовить еду навынос, а также устраивать дискотеки и мастер-классы под указанным брендом.

Как пишет издание, документ направили от имени жительницы столицы Екатерины Петруниной. Согласно заявке, товарный знак «Макдональдс» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг.

Напомним, московские власти выделят 500 млн рублей на создание российского аналога McDonald’s. Мэр Сергей Собянин считает, что новая сеть фастфудов сможет заменить своего предшественника полностью уже через год.

Материалы по теме
«Мы в шутку пришли попрощаться»: белгородцы о закрытии McDonald’sЗвезда «Универа» Мария Кожевникова призвала McDonald’s не возвращаться в РоссиюMcDonald’s официально объявил дату закрытия ресторанов
#Новости#Роспатент#Макдоналдс#Регистрация#Бренд#Нарочно не придумаешь#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46