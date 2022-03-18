Бренд «Макдональдс» хотят зарегистрировать в Роспатенте

Женщина из Москвы подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Макдональдс». Это позволит открывать кафе и рестораны, готовить еду навынос, а также устраивать дискотеки и мастер-классы под указанным брендом.
Как пишет издание, документ направили от имени жительницы столицы Екатерины Петруниной. Согласно заявке, товарный знак «Макдональдс» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг.
Напомним, московские власти выделят 500 млн рублей на создание российского аналога McDonald’s. Мэр Сергей Собянин считает, что новая сеть фастфудов сможет заменить своего предшественника полностью уже через год.