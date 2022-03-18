Белгородская область стала лидером в Черноземье по уменьшению доли долгостроя

Доля незавершённого строительства в Белгородской области за год уменьшилась на 0,3%. В итоге показатель составил 3,2%. В регионе к тому же сокращается объём инвестиций в проблемные объекты — на 3,3%. Их объём составляет 0,8% от строительства в целом.