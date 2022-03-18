Белгородская область стала лидером в Черноземье по уменьшению доли долгостроя

Posted 18 марта 2022, 14:08
Published 18 марта 2022, 14:08
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Доля незавершённого строительства в Белгородской области за год уменьшилась на 0,3%. В итоге показатель составил 3,2%. В регионе к тому же сокращается объём инвестиций в проблемные объекты — на 3,3%. Их объём составляет 0,8% от строительства в целом.
Что касается ближайших соседей по Центральному Черноземью, число объектов незавершённого строительства уменьшилось и в Курской области. Доля недостроя за год сократилась на 0,6% (объём составляет 7,7%). Вложения уменьшились на 2,1% и в итоге составили 8,4%.
В Воронежской области показатель по недострою сократился на 0,6%, по инвестициям — на 7%. В итоге в общей структуре строительства недострой составил 5,3%.
Мониторинг провела Счётная палата РФ. В исследовании учитывались здания, строительство которых приостановили, законсервировали или ведут более пяти лет.
Напомним, что в начале года в Белгороде с четвёртой попытки продали недострой на Левобережье. Объект ушёл с молотка за 181,3 млн рублей. Изначально в здании должны были оборудовать ТД «Александровский» с ресторанами, гостиничным комплексом, помещениями для офисов.
Решили в городе судьбу другого недостроя — объекта на проспекте Богдана Хмельницкого, расположенного напротив УСК С. Хоркиной. Здесь появится дом переменной этажности с подземной стоянкой.
Кроме этого, ранее стало известно, что мэрия не смогла продать недостроенный дом в 3-м Корочанском переулке за 6,7 млн рублей. Собственником объекта являлось ООО «СПАКО-ИНВЕСТ».