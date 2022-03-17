В Белгородской области построят однотипные дома по соцпрограмме

На госзакупках появились лоты на выполнение проектно-изыскательных работ и строительство индивидуальных жилых домов в Белгороде на улице Владимира Любименко, в Прохоровке на улице Луговая, в Губкинском горокруге в границах СПК «Казацкий», в посёлке Майский и Алексеевке на улице Светозарная, 37.