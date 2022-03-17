В Белгородской области построят однотипные дома по соцпрограмме

На госзакупках появились лоты на выполнение проектно-изыскательных работ и строительство индивидуальных жилых домов в Белгороде на улице Владимира Любименко, в Прохоровке на улице Луговая, в Губкинском горокруге в границах СПК «Казацкий», в посёлке Майский и Алексеевке на улице Светозарная, 37.
Площадь домов составит 90 кв. м. Заказчик работ — министерство строительства области. Начальная цена контракта — 6 577 156 рублей. Источник финансирования — бюджет Белгородской области. В эту сумму входит оплата работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, а также строительство объекта.
Дома будут возводить по региональной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».
Известно, что дома будут одноэтажные, в них оборудуют тамбур, коридор, санузел, кухню, общую комнату, спальню для двух детей, спальню для одного ребёнка и спальню для двух родителей.
Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные работы в течение 60 дней с момента заключения контракта, строительно-монтажные работы необходимо выполнить до 10 ноября 2022 года.
Исполнителя контракта определят 5 апреля во время электронного аукциона.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков заявил о дефиците многоквартирного жилья в Белгородской области. В текущем году в регионе в эксплуатацию введут 400 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах.