Приюты для животных в Белгородской области построят с привлечением инвесторов

Приюты для животных в регионе планируют строить с привлечением инвесторов. Цены на строительные материалы повысились, однако цель всё ещё достижима, сказала замгубернатора Юлия Щедрина.
Построят в регионе четыре приюта в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском и Губкинском городских округах. Проект строительства приютов уже готов, здания будут включать в себя административный корпус, вольеры и ветеринарный кабинет.
Также финансирование предусмотрено на отлов животных, стерилизацию и вакцинацию. Каждый приют рассчитан на 100 мест. При этом будет возможность увеличить количество вольеров.
Напомним, ранее планировалось открытие пяти приютов на 1200 мест. Один приют уже появился в Яковлевском городском округе. На текущий момент приюты в регионе могут принять до 700 бездомных животных.