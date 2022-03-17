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Приюты для животных в Белгородской области построят с привлечением инвесторов

17 марта 08:30
Фото: Бел.Ру
Появятся в регионе четыре новых приюта, каждый будет рассчитан на 100 мест. Типовой проект объектов уже разработали, он включает в себя административный комплекс, вольеры и веткабинет. Об этом сообщает региональное правительство.

Приюты для животных в регионе планируют строить с привлечением инвесторов. Цены на строительные материалы повысились, однако цель всё ещё достижима, сказала замгубернатора Юлия Щедрина.

Построят в регионе четыре приюта в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском и Губкинском городских округах. Проект строительства приютов уже готов, здания будут включать в себя административный корпус, вольеры и ветеринарный кабинет.

Также финансирование предусмотрено на отлов животных, стерилизацию и вакцинацию. Каждый приют рассчитан на 100 мест. При этом будет возможность увеличить количество вольеров.

Напомним, ранее планировалось открытие пяти приютов на 1200 мест. Один приют уже появился в Яковлевском городском округе. На текущий момент приюты в регионе могут принять до 700 бездомных животных.

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