Приюты для животных в Белгородской области построят с привлечением инвесторов

Появятся в регионе четыре новых приюта, каждый будет рассчитан на 100 мест. Типовой проект объектов уже разработали, он включает в себя административный комплекс, вольеры и веткабинет. Об этом сообщает региональное правительство.

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