Около 3,5 тыс. беженцев с Украины и ЛДНР находятся в Белгородской области

На текущий момент в Белгородской области остановились 3,5 тыс. беженцев с Украины и ЛДНР. 1919 приезжих живут у друзей или родственников, 732 — в пунктах временного размещения, ещё 790 снимают жильё.
В числе прибывших 1430 женщин, десять из них беременны. Также в регион приехали 1248 детей, 265 из них младше четырёх лет. Эвакуированным людям оказывают необходимую помощь.
Сегодня, 17 марта, в регион прибыли пять автобусов с беженцами из Харькова. Эвакуироваться из города удалось пока 175 беженцам. Они приехали в сопровождении российских военнослужащих.