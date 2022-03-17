Информация о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка оказалась фейком

Сумма пособий составит 6–12 тыс. рублей в зависимости от региона. Рассчитывать на эти средства можно уже с 1 апреля, но получить россияне смогут их лишь в мае сразу за два месяца. С 1 мая начнётся приём заявлений от претендентов на выплату.