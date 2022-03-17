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Информация о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка оказалась фейком

17 марта 20:09
Фото: Бел.Ру
Данные о выплатах официально опроверг Пенсионный фонд России. Ложная информация распространяется в социальных сетях и пабликах, где основная аудитория — молодые мамы.

Миф о выплатах по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка развенчали в телеграм-канале «Война с фейками. Белгород». В социальных сетях распространяют лживые данные о том, что якобы по указу Владимира Путина каждому ребёнку в стране в марте полагается выплата в размере 10 тыс. рублей.

Фото: https://t.me/warfakebelgorod

Президент России действительно анонсировал новые выплаты на детей 8 марта 2022 года. В его обращении речь шла о пособиях на детей от 8 до 16 лет, выплачивать их ещё не начали. Деньги предназначены семьям с низкими доходами.

Сумма пособий составит 6–12 тыс. рублей в зависимости от региона. Рассчитывать на эти средства можно уже с 1 апреля, но получить россияне смогут их лишь в мае сразу за два месяца. С 1 мая начнётся приём заявлений от претендентов на выплату.

Пенсионный фонд просит доверять только проверенной информации из официальных источников. Не стоит на слово верить всему, что пишут в социальных сетях.

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