Информация о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка оказалась фейком

Миф о выплатах по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка развенчали в телеграм-канале «Война с фейками. Белгород». В социальных сетях распространяют лживые данные о том, что якобы по указу Владимира Путина каждому ребёнку в стране в марте полагается выплата в размере 10 тыс. рублей.
Президент России действительно анонсировал новые выплаты на детей 8 марта 2022 года. В его обращении речь шла о пособиях на детей от 8 до 16 лет, выплачивать их ещё не начали. Деньги предназначены семьям с низкими доходами.
Сумма пособий составит 6–12 тыс. рублей в зависимости от региона. Рассчитывать на эти средства можно уже с 1 апреля, но получить россияне смогут их лишь в мае сразу за два месяца. С 1 мая начнётся приём заявлений от претендентов на выплату.
Пенсионный фонд просит доверять только проверенной информации из официальных источников. Не стоит на слово верить всему, что пишут в социальных сетях.