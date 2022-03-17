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Posted 17 марта 2022, 06:31

Published 17 марта 2022, 06:31

Modified 1 декабря, 08:12

Updated 1 декабря, 08:12

Белгородская ЕТК подала в суд на администрацию горокруга из-за поломки автобуса

17 марта 2022, 06:31
Сюжет
Автобус
ЕТК обратилась в суд и потребовала от администрации Яковлевского горокруга компенсации в размере 51 тыс. рублей за ремонт автобуса. Определение о назначении дела опубликовал арбитражный суд Белгородской области.

ЕТК требует от администрации Яковлевского городского округа возместить 51 тыс. рублей за ремонт автобуса, а также оплатить стоимость заключения специалиста и госпошлины. Дело рассматривает арбитражный суд области.

За ремонт автобуса ЕТК требует с администрации муниципалитета 45 тыс. рублей. Работа оценщика обошлась в 6 тыс. рублей, госпошлина — 2 тыс. рублей. Дело начали рассматривать 14 марта.

Подробности произошедшего пока не раскрыли. На предварительное судебное заседание представители администрации не явились.

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