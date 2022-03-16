Зубаревым дали время, чтобы съехать из областной квартиры

С 2020 года в квартире жил сын чиновницы Семён, он вернул квартиру государству, однако, похоже, до сих пор оттуда полностью не съехал. В правительстве уточнили, что для этого нужно время, так как обживалась квартира в течение пяти лет. Также там отметили, что на текущий момент указанная квартира никому не предоставлена.