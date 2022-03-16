Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зубаревым дали время, чтобы съехать из областной квартиры

16 марта 15:14
Фото: Бел.Ру
Семья бывшего заместителя губернатора Белгородской области до сих пор не съехала с квартиры, которую пришлось вернуть в государственную собственность, сообщает «Фонарь».

Судя по всему, семья бывшей замгубернатора Наталии Зубаревой пока не покинула квартиру на улице Костюкова, которую они четыре месяца назад вернули в государственную собственность. В правительстве региона эту информацию опровергать или подтверждать не стали, однако уточнили, что для того, чтобы покинуть жильё, нужно время.

Квартиру у Зубаревых забрали после скандала с раздачей жилья белгородским чиновникам. Наталии Зубаревой пришлось уволиться из белгородского правительства и перейти в курское. Формально на текущий момент квартира на улице Костюкова находится в собственности Белгородской области, пишет издание.

С 2020 года в квартире жил сын чиновницы Семён, он вернул квартиру государству, однако, похоже, до сих пор оттуда полностью не съехал. В правительстве уточнили, что для этого нужно время, так как обживалась квартира в течение пяти лет. Также там отметили, что на текущий момент указанная квартира никому не предоставлена.

Напомним, вчера, 15 марта, стало известно, что скандальная жилплощадь перешла в собственность региона. Ранее соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Гладков. Примечательно, что владела квартирой семья Зубаревых с сентября 2020 года, а возвращать её им пришлось в декабре 2021 года. В 2016 году Наталия Зубарева получила эту квартиру по договору найма служебного жилья, а в собственность её сын получил вместе с уходом с поста губернатора Евгения Савченко.

Материалы по теме
Гладков: Наталия Зубарева обманула меня с отчётом по медицинским классамПочему Гладков удивился докладу Зубаревой и что будет со знаками на улице ЕсенинаСкандальная квартира Зубаревых в Белгороде перешла в областную собственность
#Новости#Наталия Зубарева#Квартира#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46