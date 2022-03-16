Зубаревым дали время, чтобы съехать из областной квартиры

Судя по всему, семья бывшей замгубернатора Наталии Зубаревой пока не покинула квартиру на улице Костюкова, которую они четыре месяца назад вернули в государственную собственность. В правительстве региона эту информацию опровергать или подтверждать не стали, однако уточнили, что для того, чтобы покинуть жильё, нужно время.
Квартиру у Зубаревых забрали после скандала с раздачей жилья белгородским чиновникам. Наталии Зубаревой пришлось уволиться из белгородского правительства и перейти в курское. Формально на текущий момент квартира на улице Костюкова находится в собственности Белгородской области, пишет издание.
С 2020 года в квартире жил сын чиновницы Семён, он вернул квартиру государству, однако, похоже, до сих пор оттуда полностью не съехал. В правительстве уточнили, что для этого нужно время, так как обживалась квартира в течение пяти лет. Также там отметили, что на текущий момент указанная квартира никому не предоставлена.
Напомним, вчера, 15 марта, стало известно, что скандальная жилплощадь перешла в собственность региона. Ранее соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Гладков. Примечательно, что владела квартирой семья Зубаревых с сентября 2020 года, а возвращать её им пришлось в декабре 2021 года. В 2016 году Наталия Зубарева получила эту квартиру по договору найма служебного жилья, а в собственность её сын получил вместе с уходом с поста губернатора Евгения Савченко.