В Белгородской области пока нет проблем с поставками корма для домашних животных

Сюжет Санкции

Корм для собак и кошек в список санкционных товаров не входит, поэтому в зоомагазинах есть как отечественная, так и импортная продукция. Проблем с доставкой товара в регион не зафиксировали, сообщили в областном правительстве.

Хозяевам кошек и собак в Белгородской области пока не стоит беспокоиться о кормах — в зоомагазинах есть как отечественная, так и импортная продукция. Корм не вошёл в список санкционных товаров, проблем с его поставками в регион не зафиксировали. Замгубернатора Юлия Щедрина рассказала, что проблемы могут возникнуть только из-за логистики, однако власти будут принимать меры для решения этих вопросов. Также уточняется, что отличий между российским и зарубежным кормом нет, поскольку его производят по определённым требованиям по составу и качеству. Повышения цен при этом избежать всё-таки не удастся — стоимость вырастет при использовании ингредиентов, которые производят за рубежом. Что касается логистики, то меняются маршруты доставки, соответственно, растёт и цена.