В Белгородской области пока нет проблем с поставками корма для домашних животных

Posted 16 марта 2022, 07:49
Published 16 марта 2022, 07:49
Modified 1 декабря, 08:07
Updated 1 декабря, 08:07
Хозяевам кошек и собак в Белгородской области пока не стоит беспокоиться о кормах — в зоомагазинах есть как отечественная, так и импортная продукция. Корм не вошёл в список санкционных товаров, проблем с его поставками в регион не зафиксировали.
Замгубернатора Юлия Щедрина рассказала, что проблемы могут возникнуть только из-за логистики, однако власти будут принимать меры для решения этих вопросов. Также уточняется, что отличий между российским и зарубежным кормом нет, поскольку его производят по определённым требованиям по составу и качеству.
Повышения цен при этом избежать всё-таки не удастся — стоимость вырастет при использовании ингредиентов, которые производят за рубежом. Что касается логистики, то меняются маршруты доставки, соответственно, растёт и цена.