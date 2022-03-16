bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2022, 07:49

Published 16 марта 2022, 07:49

Modified 1 декабря, 08:07

Updated 1 декабря, 08:07

В Белгородской области пока нет проблем с поставками корма для домашних животных

16 марта 2022, 07:49
Сюжет
Санкции
Корм для собак и кошек в список санкционных товаров не входит, поэтому в зоомагазинах есть как отечественная, так и импортная продукция. Проблем с доставкой товара в регион не зафиксировали, сообщили в областном правительстве.

Хозяевам кошек и собак в Белгородской области пока не стоит беспокоиться о кормах — в зоомагазинах есть как отечественная, так и импортная продукция. Корм не вошёл в список санкционных товаров, проблем с его поставками в регион не зафиксировали.

Замгубернатора Юлия Щедрина рассказала, что проблемы могут возникнуть только из-за логистики, однако власти будут принимать меры для решения этих вопросов. Также уточняется, что отличий между российским и зарубежным кормом нет, поскольку его производят по определённым требованиям по составу и качеству.

Повышения цен при этом избежать всё-таки не удастся — стоимость вырастет при использовании ингредиентов, которые производят за рубежом. Что касается логистики, то меняются маршруты доставки, соответственно, растёт и цена.

#Новости#Экономика#Санкции#Поставки#Корм для животных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика