Сокращённый сотрудник белгородского отделения ПФР подал в суд

Posted 16 марта 2022, 11:49
Published 16 марта 2022, 11:49
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Сотрудника отделения пенсионного фонда в Волоконовском районе незаконно уволили с работы. Он обратился в суд, чтобы получить компенсацию и взыскать удержанную зарплату.
Работника уволили из-за сокращения штата. Сотрудник ПФР с увольнением не согласился и обратился в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации и выплате удержанной зарплаты.
Истец получил свою компенсацию и позже отказался от своего иска, поскольку спор был урегулирован. Суд в свою очередь отказ принял и прекратил дело.