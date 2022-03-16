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Posted 16 марта 2022, 11:49

Published 16 марта 2022, 11:49

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Сокращённый сотрудник белгородского отделения ПФР подал в суд

16 марта 2022, 11:49
Сюжет
Суд
Уволенный работник подал в суд иск о взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации. После получения денежной компенсации он забрал иск. Об этом сообщает Волоконовский районный суд.

Сотрудника отделения пенсионного фонда в Волоконовском районе незаконно уволили с работы. Он обратился в суд, чтобы получить компенсацию и взыскать удержанную зарплату.

Работника уволили из-за сокращения штата. Сотрудник ПФР с увольнением не согласился и обратился в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации и выплате удержанной зарплаты.

Истец получил свою компенсацию и позже отказался от своего иска, поскольку спор был урегулирован. Суд в свою очередь отказ принял и прекратил дело.

#Новости#Общество#Суд#ПФР#Волоконовка#Сокращение
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