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Российское авторское общество судится с кинотеатром «Русич» в Белгороде

16 марта 12:57
Фото: pixabay.com
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась общественная организация, которая потребовала взыскать с компании «Белгородский кинопоказ» (кинотеатр «Русич») авторское вознаграждение и неустойку за нарушение сроков выплаты. Стороны уже встретились на собеседовании.

Согласно картотеке дел, общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Белгородский кинопоказ». Организация просит взыскать 562 тыс. рублей авторского вознаграждения и 219 тыс. рублей неустойки за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения.

Также Российское авторское общество требует, чтобы «Белгородский кинопоказ» заплатил штраф за нарушение сроков предоставления отчётной документации.

Суд иск принял. Стороны встретились на собеседовании 15 марта.

Справка. Компания «Белгородский кинопоказ» работает в Белгороде с 2007 года и занимается деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Руководитель — Денис Загребайлов, а бенефициар — Елена Загребайлова. По итогам 2020 года убыток фирмы составил 5,5 млн рублей.

Российское авторское общество зарегистрировано в Москве с 2002 года и занимается деятельностью профессиональных членских организаций. Руководитель — Александр Сухотин. Чистая прибыль по итогам 2020 года достигла 4,1 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году приставы рассказали, что с ООО «Белгородский кинопоказ» взыскали 430 тыс. рублей долга за воду и отопление. Сумму списали с банковского счёта.

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