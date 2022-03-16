Российское авторское общество судится с кинотеатром «Русич» в Белгороде

Справка. Компания «Белгородский кинопоказ» работает в Белгороде с 2007 года и занимается деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Руководитель — Денис Загребайлов, а бенефициар — Елена Загребайлова. По итогам 2020 года убыток фирмы составил 5,5 млн рублей.