Московская компания судится с фирмой «Славянка-Торг» из-за слогана и дизайна упаковки

Компания «Славянка-Торг» работает в Старом Осколе с 2001 года и занимается оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе. Чистая прибыль фирмы за 2020 год достигла 482 млн рублей. Головная компания — АО «Славянка Плюс». По данным за 2010 год компания принадлежит Сергею Гусеву (82% доли в УК) и Дмитрию Гусеву (18% доли в УК).