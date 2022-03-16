Московская компания судится с фирмой «Славянка-Торг» из-за слогана и дизайна упаковки

Posted 16 марта 2022, 16:30
Published 16 марта 2022, 16:30
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
Согласно картотеке судебных дел, компания «АРМ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Славянка-Торг» о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и выплаты компенсации.
Истец просит обязать «Славянку-Торг» выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на слоган «Зарядись на миллиоооооон» в сумме 1 млн рублей и компенсацию за нарушение исключительного права на разработанный компанией «АРМ» дизайн упаковки. Сумма — 1 млн рублей.
Также истец поспросил возместить судебные расходы на юридическое сопровождение в размере 47 тысяч рублей и уплаченную госпошлину в сумме 33 тыс. рублей.
Через канцелярию суда от «Славянки-Торг» поступил письменный отзыв, к которому прикрепили дополнительные доказательства.
В предварительном судебном заседании представитель компании «АРМ» заявленные требования поддержал, а представитель «Славянки-Торг» возражал.
Предварительное судебное заседание перенесли на 24 марта.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «АРМ» зарегистрирована в Москве в 2004 году. Она занимается деятельностью рекламных агентств. Руководитель и бенефициар — Марина Шичкина. В 2020 году чистая прибыль организации составила 36 млн рублей.
Компания «Славянка-Торг» работает в Старом Осколе с 2001 года и занимается оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе. Чистая прибыль фирмы за 2020 год достигла 482 млн рублей. Головная компания — АО «Славянка Плюс». По данным за 2010 год компания принадлежит Сергею Гусеву (82% доли в УК) и Дмитрию Гусеву (18% доли в УК).