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Posted 16 марта 2022, 16:30

Published 16 марта 2022, 16:30

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

Московская компания судится с фирмой «Славянка-Торг» из-за слогана и дизайна упаковки

16 марта 2022, 16:30
Сюжет
Суд
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания из Москвы «АРМ». Фирма просит взыскать в белгородской компании «Славянка-Торг» компенсацию за нарушение исключительного права на слоган и дизайн упаковки. Ответчик с требованиями не согласен.

Согласно картотеке судебных дел, компания «АРМ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Славянка-Торг» о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и выплаты компенсации.

Истец просит обязать «Славянку-Торг» выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на слоган «Зарядись на миллиоооооон» в сумме 1 млн рублей и компенсацию за нарушение исключительного права на разработанный компанией «АРМ» дизайн упаковки. Сумма — 1 млн рублей.

Также истец поспросил возместить судебные расходы на юридическое сопровождение в размере 47 тысяч рублей и уплаченную госпошлину в сумме 33 тыс. рублей.

Через канцелярию суда от «Славянки-Торг» поступил письменный отзыв, к которому прикрепили дополнительные доказательства.

В предварительном судебном заседании представитель компании «АРМ» заявленные требования поддержал, а представитель «Славянки-Торг» возражал.

Предварительное судебное заседание перенесли на 24 марта.

Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «АРМ» зарегистрирована в Москве в 2004 году. Она занимается деятельностью рекламных агентств. Руководитель и бенефициар — Марина Шичкина. В 2020 году чистая прибыль организации составила 36 млн рублей.

Компания «Славянка-Торг» работает в Старом Осколе с 2001 года и занимается оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе. Чистая прибыль фирмы за 2020 год достигла 482 млн рублей. Головная компания — АО «Славянка Плюс». По данным за 2010 год компания принадлежит Сергею Гусеву (82% доли в УК) и Дмитрию Гусеву (18% доли в УК).

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