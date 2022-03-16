Гладков: За повышение цен каждый руководитель будет нести ответственность

Напомнил глава региона и о ярмарках, которые проведут в Белгороде и Старом Осколе в эти выходные. Гладков отметил, что ярмарки решили организовать для того, чтобы жители могли купить продукты по ценам от производителей. В ассортименте будут крупы, мясо и птица, сахар, овощи, подсолнечное масло. Свои товары представят не только белгородцы, но и производители из Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областей.