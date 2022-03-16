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Posted 16 марта 2022, 12:01

Published 16 марта 2022, 12:01

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Гладков: За повышение цен каждый руководитель будет нести ответственность

16 марта 2022, 12:01
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора Белгородской области, увеличение стоимости продуктов — это повышение от розничных сетей или собственников, других объяснений нет. Бороться с проблемой планируют как на уровне владельцев торговых точек, так и на уровне муниципальных руководителей.

Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети об итогах совещания по ценообразованию на продукты. Губернатор отметил, что в региональное управление ФАС уже поступило 67 обращений о повышении цен на товары. Жалобы приходят не только от покупателей, но и от производителей.

Понимаю повышение цен на бытовую технику — там влияет логистика, поставка. Но это не касается повышения стоимости на продукты питания. Это повышение розничных сетей или собственников. Других объяснений нет. Решать проблемы будем на уровне собственников, владельцев, на уровне муниципальных руководителей. За повышение цен каждый руководитель будет нести персональную ответственность.Вячеслав Гладков

По словам губернатора, основная задача сейчас — законными способами повлиять на производителей и торговые сети, которые пользуются ситуацией для незаконного обогащения.

Региональный минсельхоз продолжает каждый день следить за ценами на продукты. По-прежнему сохраняется ажиотажный спрос на некоторые товары.

Напомнил глава региона и о ярмарках, которые проведут в Белгороде и Старом Осколе в эти выходные. Гладков отметил, что ярмарки решили организовать для того, чтобы жители могли купить продукты по ценам от производителей. В ассортименте будут крупы, мясо и птица, сахар, овощи, подсолнечное масло. Свои товары представят не только белгородцы, но и производители из Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

В Белгороде ярмарка состоится 19 марта, в Старом Осколе — 20 марта. В областном центре она пройдёт на улице Королёва, из-за чего участок дороги перекроют.

#Новости#Общество#Белгородская область#Продукты#Губернатор#Ярмарка#Повышение цен#Вячеслав Гладков
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