Под Белгородом появится ещё один пункт временного размещения для беженцев

Posted 15 марта 2022, 16:08
Published 15 марта 2022, 16:08
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
По словам Вячеслава Гладкова, в ближайшее время в Белгородском районе откроют пункт временного размещения для беженцев. Открывать пункт будут в три этапа — сначала примут 700 человек, затем 1200, позже — 3000 человек.
Очевидно, что, когда гуманитарные коридоры на территории Украины заработают в полную силу, нам предстоит решать вопрос с большим потоком людей. Они вынужденно покинули свои дома, находятся в стрессовой ситуации. Приедут к нам с различным настроем. Наша задача — растопить сердца этих людей через человеческую теплоту, душевность, заботу, внимание и, конечно, законность. Вячеслав Гладков
Напомним, что белгородские организации готовы взять на работу 378 беженцев с Украины по 84 профессиям. Для беженцев также были разработаны памятки с порядком трудоустройства, в которых содержатся контакты ведомств.