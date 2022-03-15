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Posted 15 марта 2022, 16:08

Published 15 марта 2022, 16:08

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Под Белгородом появится ещё один пункт временного размещения для беженцев

15 марта 2022, 16:08
Сюжет
Беженцы
Открывать пункт будут в три этапа — сначала примут 700 человек. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Вячеслава Гладкова, в ближайшее время в Белгородском районе откроют пункт временного размещения для беженцев. Открывать пункт будут в три этапа — сначала примут 700 человек, затем 1200, позже — 3000 человек.

Очевидно, что, когда гуманитарные коридоры на территории Украины заработают в полную силу, нам предстоит решать вопрос с большим потоком людей. Они вынужденно покинули свои дома, находятся в стрессовой ситуации. Приедут к нам с различным настроем. Наша задача — растопить сердца этих людей через человеческую теплоту, душевность, заботу, внимание и, конечно, законность. Вячеслав Гладков

Напомним, что белгородские организации готовы взять на работу 378 беженцев с Украины по 84 профессиям. Для беженцев также были разработаны памятки с порядком трудоустройства, в которых содержатся контакты ведомств.

#Новости#Общество#Беженцы#Гладков
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