Под Белгородом появится ещё один пункт временного размещения для беженцев

Очевидно, что, когда гуманитарные коридоры на территории Украины заработают в полную силу, нам предстоит решать вопрос с большим потоком людей. Они вынужденно покинули свои дома, находятся в стрессовой ситуации. Приедут к нам с различным настроем. Наша задача — растопить сердца этих людей через человеческую теплоту, душевность, заботу, внимание и, конечно, законность. Вячеслав Гладков