Кому принадлежат дома в элитном посёлке под Белгородом

Земельный участок площадью 390 000 кв. м между сёлами Нижний Ольшанец и Карнауховка Белгородского района сформировали в 2011 году. Его образовали из Фонда перераспределения земель Белгородского района. Вид разрешённого использования — «для сельскохозяйственного производства».
В 2012 году в правительство Белгородской области поступило ходатайство от главы администрации Белгородского района Андрея Савченко с просьбой изменить категорию земельного пользования участка и предоставить его для комплексного освоения в целях ИЖС.
Власти пошли навстречу и перевели участок из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель населённых пунктов с установлением вида разрешённого использования «для малоэтажного индивидуального жилищного строительства».
В 2013 году, когда Белгородский район возглавлял экс-мэр Белгорода Юрий Галдун, данный участок (поделённый на 80 кусков) в селе Нижний Ольшанец продали. Договор купли-продажи заключили между Зинаидой Анпиловой, заместителем главы Белгородского района, руководителем комитета земельных и имущественных отношений, и Борисом Деденёвым, директором компании «Авангард».
Как отметил белгородский правозащитник Евгений Соколов, государственный участок продали без процедуры проведения торгов, да и ещё по минимальной цене — порядка 10 тысяч рублей за сотку.
Рыночная цена данного земельного участка возле водохранилища размером в 39 га составляла никак не менее 100 000 рублей за сотку. То есть его стоимость могла быть примерно около 390 млн рублей. А госпожа Анпилова с согласия Галдуна продала этот участок по цене не более 40 млн рублей. Евгений Соколов, правозащитник
В 2014 году прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения при переводе земельного участка из одной категории в другую и направила в суд заявление о признании указанного распоряжения недействующим.
Белгородский областной суд в удовлетворении требований отказал. Но ведомство подало апелляцию. В феврале 2015 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации отменила решение белгородского правительства.
Согласно судебным документам, на момент принятия решения об изменении категории земельного участка документами территориального планирования Белгородского района и Крутологского сельского поселения было предусмотрено иное использование земельного участка — в целях рекреации.
При этом в судебном решении указано, что, поскольку на основании данного акта были реализованы права граждан и организаций, распоряжение признано недействующим с момента вступления в силу данного судебного акта. А выводов о необходимости возврата земельного участка из владения их настоящих собственников в муниципальную собственность, а также о невозможности включения данного участка в границы населённых пунктов в судебном решении нет.
Поэтому постановление правительства суд отменил и включил в черту Крутологского сельского поселения спорные земельные участки с установленным видом разрешённого использования «для жилищного строительства».
Что касается того, что участок продали без торгов, за подобное правонарушение областная прокуратура внесла представление главе администрации Белгородского района, чтобы в будущем подобного не повторилось.
Пока шли судебные разбирательства, компания «Авангард», которая купила землю, ликвидировалась. Поэтому, согласно закону, это обстоятельство стало причиной прекращения производства по делу. Оснований для обращения в суд с заявлениями о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными нет.
Сначала нечистые на руку чиновники Белгородского района незаконно продают государственную землю за бесценок коммерсантам, близким к администрации Белгородского района и области. Затем коммерсанты продают эту землю по цене в 10-15 раз выше цены покупки у администрации. А потом организаторы этой аферы спокойно ликвидируют свою контору «Рога и копыта» и радостно делят прибыль от незаконной сделки.Евгений Соколов
Своё расследование провели и сотрудники областного следкома. В 2016 году по результатам проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия признаков состава преступления.
В настоящее время на берегу Белгородского водохранилища возведён посёлок «Сосновый бор». К продаже предлагают участки до 20 соток, от 20 до 30 соток, от 30 до 40 соток и участки свыше 40 соток. Судя по описанию, в микрорайоне есть электроэнергия, газ, водоснабжение и канализация, а ещё закрытый пляжный комплекс и управляющая компания.
Что касается управляющей компании, общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Сосновый бор» зарегистрирована в 2014 году в Белгородском районе. Принадлежит фирма Борису Деденёву. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году чистая прибыль компании составила 53 тыс. рублей, а выручка от продажи — 1,6 млн рублей.
Также на сайте указано, что все разрешительные документы в полном порядке: каждый участок уже зарегистрирован и имеет кадастровый номер, разрешение на застройку дал муниципальный совет Белгородского района в 2015 году, а каждый новый землевладелец получает отдельное разрешение на строительство в оригинале с подписью и печатью главы администрации Белгородского района.
В настоящее время в микрорайоне на продажу выставили три участка. Все остальные уже обживают или обжили новые хозяева.
Например, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с марта 2020 года участок площадью 1 709 кв. м принадлежит Сергею Серикову, а участок 1 512 кв. м является собственностью Евгении Зори с июля 2021 года.
Землёй площадью 3 870 кв. м с июня 2021 года владеет Наталья Глаголева, а 4 534 «квадрата» числятся с марта 2019 года за Даниилом Плетнёвым.
3 000 кв. м с 2017 года принадлежат Александру Хадайнатову, а земельный участок площадью 3 245 кв. м с этого же года является собственностью Любови Капинус.
Ещё одним обладателем участка в микрорайоне площадью 1 500 кв. м числится с 2019 года Василий Масный. А участок в 5 213 «квадратов» с 2016 года числится за компанией «Стандарт». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году фирму исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверной записи. Принадлежало предприятие, которое занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Руслану Логинову.
Земельный участок площадью 5 154 кв. м с 2014 года принадлежит Сергею Лисову. А соседний участок площадью 4 850 «квадратов» в 2017 году перешёл в собственность Леониду Белоковаленко. Возможно, это тот самый экс-начальник регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, который покинул свой пост в августе 2021 года из-за состояния здоровья.
Соседний участок площадью 4 201 кв. м с 2013 года принадлежит Дмитрию Кладову. Он же является собственником ещё одного участка в 4 207 «квадратов».
Рекордсменом по количеству владений в микрорайоне «Сосновый бор» стала Елена Минакова. Ей принадлежит восемь земельных участков площадью 1 901 кв. м, 145 кв. м, 1 086 кв. м, 1 108 кв. м, 1 901 кв. м, 889 кв. м, 128 кв. м и 891 кв. м. Часть перешли к ней в собственность в марте 2021 года, а часть — в апреле этого же года.
Немного меньше, три участка, (1 500 кв. м, 1 500 кв. м и 2 064 кв. м.) в собственности у Ольги Хребтовой. Она оформила их одновременно, в марте 2020 года.
С 2016 года собственником участка площадью 2 947 «квадратов» стал Лев Абрамов. Утверждать, что это родственник уволенного с должности заместителя губернатора Белгородской области в связи с утратой доверия Олега Абрамова мы не можем, но отчество у владельца участка — Олегович.
Обладателем земли площадью 4 627 кв. м. в 2016 году стал Дмитрий Мусэрский. Предположительно, это тот самый известный белгородский волейболист, который с 2005 года играл в высшей лиге «А» за «Белогорье». Сейчас он работает в Японии.
1 421 квадратный метр земли с 2020 года принадлежат Сергею Лукинову, а 896 «квадратов» с июля 2021 года числятся за Виктором Конопацким.
В январе 2020 года одним из владельцев участка в микрорайоне стал Александр Жданов. Ему на праве собственности перешли 4 752 «квадрата».
Таким образом, большая часть владельцев земельных участков в элитном посёлке «Сосновый бор» — не медийные личности. Знали ли они историю появления своих домовладений — неизвестно. Будут ли спешно продавать недвижимость после огласки? Вряд ли. Остаётся только надеяться, что лесной массив, который до сих пор окружает коттеджи, останется нетронутым и не станет орудием в неумелых руках чиновников, желающих обогатиться.