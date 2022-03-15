Кому принадлежат дома в элитном посёлке под Белгородом

Рекордсменом по количеству владений в микрорайоне «Сосновый бор» стала Елена Минакова. Ей принадлежит восемь земельных участков площадью 1 901 кв. м, 145 кв. м, 1 086 кв. м, 1 108 кв. м, 1 901 кв. м, 889 кв. м, 128 кв. м и 891 кв. м. Часть перешли к ней в собственность в марте 2021 года, а часть — в апреле этого же года.