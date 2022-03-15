Детей беженцев из ДНР, ЛНР и Украины отправят летом в детские лагеря Ставрополя

Готовясь к возможному увеличению потока прибывающих в регион детей, мы должны уже сейчас подстроить систему летнего отдыха и наладить взаимодействие с главами соседних регионов, а также Ставропольского края в части возможного использования их детских лагерей.Вячеслав Гладков