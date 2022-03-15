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Posted 15 марта 2022, 17:19

Published 15 марта 2022, 17:19

Modified 1 декабря, 08:38

Updated 1 декабря, 08:38

Детей беженцев из ДНР, ЛНР и Украины отправят летом в детские лагеря Ставрополя

15 марта 2022, 17:19
Сюжет
Дети
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать летний отдых для детей беженцев. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать летнюю оздоровительную кампанию для прибывших в регион несовершеннолетних граждан Украины, ЛНР и ДНР.

Готовясь к возможному увеличению потока прибывающих в регион детей, мы должны уже сейчас подстроить систему летнего отдыха и наладить взаимодействие с главами соседних регионов, а также Ставропольского края в части возможного использования их детских лагерей.Вячеслав Гладков

Также Гладков подчеркнул, что дети из ДНР, ЛНР и Украины обеспечены всем необходимым.

Напомним, что школьники, эвакуированные из ДНР, ЛНР и Украины, продолжают обучение в школах региона. Для детей организовали обучение в двух форматах — дистанционном и очном. Для школьников приобрели необходимые учебники и канцелярские товары.

Школьников младших классов обеспечили горячим питанием в учебных заведениях.

#Новости#Общество#Дети#Беженцы#Летний лагерь
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