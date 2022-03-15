Детей беженцев из ДНР, ЛНР и Украины отправят летом в детские лагеря Ставрополя

Posted 15 марта 2022, 17:19
Published 15 марта 2022, 17:19
Modified 1 декабря, 08:38
Updated 1 декабря, 08:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать летнюю оздоровительную кампанию для прибывших в регион несовершеннолетних граждан Украины, ЛНР и ДНР.
Готовясь к возможному увеличению потока прибывающих в регион детей, мы должны уже сейчас подстроить систему летнего отдыха и наладить взаимодействие с главами соседних регионов, а также Ставропольского края в части возможного использования их детских лагерей.Вячеслав Гладков
Также Гладков подчеркнул, что дети из ДНР, ЛНР и Украины обеспечены всем необходимым.
Напомним, что школьники, эвакуированные из ДНР, ЛНР и Украины, продолжают обучение в школах региона. Для детей организовали обучение в двух форматах — дистанционном и очном. Для школьников приобрели необходимые учебники и канцелярские товары.
Школьников младших классов обеспечили горячим питанием в учебных заведениях.