Что происходит с бывшей квартирой Зубаревых и каким может стать центр Белгорода

Posted 15 марта 2022, 16:00
Published 15 марта 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
Квартира на улице Костюкова, о которой так много говорили в минувшем году, перешла в собственность Белгородской области. Площадь жилья — 149 «квадратов».
С 2020 года владельцем квартиры был сын экс-замгубернатора по социальному блоку Наталии Зубаревой. Спустя год на фоне истории с «подаренным» жильём разгорелся скандал, а Наталию Зубареву уволили из белгородского правительства. Закончилось всё тем, что жильё приняли в госсобственность.
Сама Наталия Зубарева перешла на работу в курское правительство.
Власти вновь обсудили проект Белого квартала. Архитекторы предложили покрасить фасады зданий в историческом центре в белый цвет, а на крышах высадить растения.
Губернатор предъявил два требования к проекту — отсутствие многоэтажек и наличие стилистической связи с другими городскими зонами, в частности с Центральным парком и Белгородским Арбатом.
В следующий раз концепцию обсудят через неделю.
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