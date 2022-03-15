Что происходит с бывшей квартирой Зубаревых и каким может стать центр Белгорода

С 2020 года владельцем квартиры был сын экс-замгубернатора по социальному блоку Наталии Зубаревой. Спустя год на фоне истории с «подаренным» жильём разгорелся скандал, а Наталию Зубареву уволили из белгородского правительства. Закончилось всё тем, что жильё приняли в госсобственность.