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Posted 15 марта 2022, 16:00

Published 15 марта 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

Что происходит с бывшей квартирой Зубаревых и каким может стать центр Белгорода

15 марта 2022, 16:00
Квартиру бывшей замгубернатора передали в собственность региона, Гладкову представили проект Белого квартала в историческом центре города, а в ходе спецоперации на Украине отличился уроженец Белгородской области.

Что с квартирой Зубаревых

Квартира на улице Костюкова, о которой так много говорили в минувшем году, перешла в собственность Белгородской области. Площадь жилья — 149 «квадратов».

С 2020 года владельцем квартиры был сын экс-замгубернатора по социальному блоку Наталии Зубаревой. Спустя год на фоне истории с «подаренным» жильём разгорелся скандал, а Наталию Зубареву уволили из белгородского правительства. Закончилось всё тем, что жильё приняли в госсобственность.

Сама Наталия Зубарева перешла на работу в курское правительство.

Что будет со Свято-Троицким кварталом

Власти вновь обсудили проект Белого квартала. Архитекторы предложили покрасить фасады зданий в историческом центре в белый цвет, а на крышах высадить растения.

Губернатор предъявил два требования к проекту — отсутствие многоэтажек и наличие стилистической связи с другими городскими зонами, в частности с Центральным парком и Белгородским Арбатом.

В следующий раз концепцию обсудят через неделю.

Гладкову показали комплексный проект Белого квартала в центре Белгорода
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За что отметили белгородского военнослужащего

Старший лейтенант Роман Кулага в ходе спецоперации на Украине получил ранения, но тем не менее продолжил бой в одиночку с противником. В Минобороны отметили грамотные действия, отвагу и мужество военнослужащего.

Уроженец Валуйского горокруга сейчас лечится в столичном госпитале. Сам он заявил, что находится в стабильно боевом состоянии.

В Минобороны рассказали о подвиге белгородского военнослужащего
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