Белгородский «Изумрудный город» участвует в премии «Благотворительность против рака»

В России проводится премия «Благотворительность против рака». В шорт-лист среди прочих попал проект по строительству детского хосписа «Изумрудный город» в Белгородской области. Он участвует в номинации «Качество жизни».
Победителей выбирают не только эксперты и члены благотворительного сообщества, но и рядовые пользователи Сети. Проголосовать можно на сайте премии до 24 марта.
Детский хоспис «Изумрудный город» открылся в 2020 году в Корочанском районе. Построили его по инициативе «Святого Белогорья против детского рака». Только в 2021 году паллиативную помощь в хосписе получили более 120 детей.