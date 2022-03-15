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Белгородский «Изумрудный город» участвует в премии «Благотворительность против рака»

15 марта 09:57
Фото: «Изумрудный город» во «ВКонтакте»
Проект по строительству детского хосписа участвует в номинации «Качество жизни». Выбирать победителей могут не только эксперты и участники благотворительного сообщества, но и пользователи Сети, сообщили в группе «Святого Белогорья против детского рака».

В России проводится премия «Благотворительность против рака». В шорт-лист среди прочих попал проект по строительству детского хосписа «Изумрудный город» в Белгородской области. Он участвует в номинации «Качество жизни».

Победителей выбирают не только эксперты и члены благотворительного сообщества, но и рядовые пользователи Сети. Проголосовать можно на сайте премии до 24 марта.

Детский хоспис «Изумрудный город» открылся в 2020 году в Корочанском районе. Построили его по инициативе «Святого Белогорья против детского рака». Только в 2021 году паллиативную помощь в хосписе получили более 120 детей.

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