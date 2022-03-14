В правительстве Белгородской области объяснили отсутствие сахара

Проблему нехватки сахара в супермаркетах Юлия Щедрина поднимала ещё 10 марта. Она объясняла это ажиотажным спросом на продукты — магазины не успевают оперативно подвозить их со склада. Но она заверила, что запасов провизии в Белгородской области достаточного, угрозы голода нет.