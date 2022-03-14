В правительстве Белгородской области объяснили отсутствие сахара

Posted 14 марта 2022, 07:16
Published 14 марта 2022, 07:16
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Как отметила чиновница, анализ ситуации, которая складывается на потребительском рынке, проводится ежедневно. Речь идёт не только о розничных ценах, но и запасах, которые необходимы для бесперебойного обеспечения населения продуктами питания.
На 11 марта наблюдался ажиотажный спрос на сахар, муку, крупы, макароны, соль, подсолнечное масло. Подобный повышенный спрос наблюдается по всей стране.
Запасов достаточно. Подвоз осуществляется в магазины своевременно. Ажиотажный спрос связан с тем, что торговые предприятия не успевают выкладывать товар. Были введены ограничения по продаже товара в одни руки, чтобы исключить случаи перепродажи товара частными лицами. Таких фактов достаточно много. Так по всей стране.Юлия Щедрина
Щедрина также добавила, что в настоящее время Белгородская область ведёт переговоры с Союзом сахаропроизводителей России. Так, уже ввели ограничения на увеличение оптовой цены на сахар, а также ограничения по экспорту.
Мы надеемся, те меры, которые были приняты на федеральном уровне, достаточно положительно будут влиять на стабилизацию ситуации.Юлия Щедрина
Проблему нехватки сахара в супермаркетах Юлия Щедрина поднимала ещё 10 марта. Она объясняла это ажиотажным спросом на продукты — магазины не успевают оперативно подвозить их со склада. Но она заверила, что запасов провизии в Белгородской области достаточного, угрозы голода нет.