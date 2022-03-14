В феврале 53 компании Белгородской области захотели сократить штат

С начала этого года о намерении сократить штат заявила 61 организация, из них 53 компании известили об этом своих сотрудников в феврале. Об этом редакции «Бел.Ру» заявило региональное правительство.
Основными причинами сокращений стали оптимизация и централизация бюджетных учреждений, а также усиление охраны образовательных организаций и передача этой функции другим ведомствам.
К слову, в январе работы лишились три сотрудника организаций региона. В феврале подобных высвобождений не зафиксировали.
Если говорить об охране школ, то её начали усиливать после трагедии в Казани 11 мая. Там бывший ученик открыл стрельбу по детям и педагогам. В результате погибли девять человек.
Тогда все чиновники начали активно принимать меры по повышению защищённости объектов образования, периодически устраивая проверки в школах. Сам мэр Белгорода в ходе эксперимента смог беспрепятственно пройти в учебное заведение, столкнувшись лишь с вахтёршей, которая, вероятно, ничего не сможет сделать в случае чрезвычайной ситуации.