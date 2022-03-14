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В феврале 53 компании Белгородской области захотели сократить штат

14 марта 08:58
Фото: pixabay.com
Причинами снижения численности персонала стали оптимизация и централизация бюджетных организаций, а также изменение способа охраны. Официально пока сократили только троих сотрудников.

С начала этого года о намерении сократить штат заявила 61 организация, из них 53 компании известили об этом своих сотрудников в феврале. Об этом редакции «Бел.Ру» заявило региональное правительство.

Основными причинами сокращений стали оптимизация и централизация бюджетных учреждений, а также усиление охраны образовательных организаций и передача этой функции другим ведомствам.

К слову, в январе работы лишились три сотрудника организаций региона. В феврале подобных высвобождений не зафиксировали.

Если говорить об охране школ, то её начали усиливать после трагедии в Казани 11 мая. Там бывший ученик открыл стрельбу по детям и педагогам. В результате погибли девять человек.

Тогда все чиновники начали активно принимать меры по повышению защищённости объектов образования, периодически устраивая проверки в школах. Сам мэр Белгорода в ходе эксперимента смог беспрепятственно пройти в учебное заведение, столкнувшись лишь с вахтёршей, которая, вероятно, ничего не сможет сделать в случае чрезвычайной ситуации.

После этого власти заключили договора с частными охранными предприятиями.

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