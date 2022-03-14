Стала известна стоимость билетов на поезд из Белгорода в Крым

Posted 14 марта 2022, 09:55
Published 14 марта 2022, 09:55
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Первый рейс Белгород — Симферополь доставит жителей региона в Крым в конце мая. Из областного центра поезд отправляется 27 мая в 00:30. Его маршрут проходит через Прохоровку, Ржаву, Солнцево, Шумаково и Касторную-Курская. Затем в 11:11 состав прибывает в Воронеж, где время стоянки составит больше часа.
Около 17:00 состав приезжает в Россошь, а в Симферополь — 28 мая в 18:45. Маршрут поезда — 676Вм. Время в пути — 1 день 18 часов 15 минут.
Приобрести билеты можно как в плацкартные вагоны, так и в купейные. Стоимость плацкартных билетов стартует от 3470 рублей. В стоимость включены провоз багажа и комплект постельного белья. При этом брать с собой животных запрещено.
В пяти плацкартных вагонах есть розетки, кондиционеры и экологически чистый туалет.
Что касается купейного вагона, стоимость билета стартует от 7669 рублей. Пассажиры могут перевозить мелкое домашнее животное в переноске. В вагоне есть мультимедийный портал (кинотеатр, книги, музыка), розетки, кондиционеры и экологически чистый туалет.
Курсировать состав будет дважды в неделю.