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Posted 14 марта 2022, 09:55

Published 14 марта 2022, 09:55

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Стала известна стоимость билетов на поезд из Белгорода в Крым

14 марта 2022, 09:55
Сюжет
Эксклюзив
Первый состав из областного центра отправится в Симферополь 27 мая. Стоимость одного билета стартует от 3470 рублей в одну сторону. Время в пути — 1 день 18 часов 15 минут.

Первый рейс Белгород — Симферополь доставит жителей региона в Крым в конце мая. Из областного центра поезд отправляется 27 мая в 00:30. Его маршрут проходит через Прохоровку, Ржаву, Солнцево, Шумаково и Касторную-Курская. Затем в 11:11 состав прибывает в Воронеж, где время стоянки составит больше часа.

Около 17:00 состав приезжает в Россошь, а в Симферополь — 28 мая в 18:45. Маршрут поезда — 676Вм. Время в пути — 1 день 18 часов 15 минут.

Приобрести билеты можно как в плацкартные вагоны, так и в купейные. Стоимость плацкартных билетов стартует от 3470 рублей. В стоимость включены провоз багажа и комплект постельного белья. При этом брать с собой животных запрещено.

В пяти плацкартных вагонах есть розетки, кондиционеры и экологически чистый туалет.

Что касается купейного вагона, стоимость билета стартует от 7669 рублей. Пассажиры могут перевозить мелкое домашнее животное в переноске. В вагоне есть мультимедийный портал (кинотеатр, книги, музыка), розетки, кондиционеры и экологически чистый туалет.

Курсировать состав будет дважды в неделю.

#Новости#Общество#Поезд#Крым#Пассажиры#Эксклюзив#Состав#Белгород
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