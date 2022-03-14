Стала известна стоимость билетов на поезд из Белгорода в Крым

Первый рейс Белгород — Симферополь доставит жителей региона в Крым в конце мая. Из областного центра поезд отправляется 27 мая в 00:30. Его маршрут проходит через Прохоровку, Ржаву, Солнцево, Шумаково и Касторную-Курская. Затем в 11:11 состав прибывает в Воронеж, где время стоянки составит больше часа.