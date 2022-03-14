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Posted 14 марта 2022, 08:14

Published 14 марта 2022, 08:14

Modified 1 декабря, 08:07

Updated 1 декабря, 08:07

Фото осуждённого Шамсутдинова используют в фейке о контрактниках из Белгорода

14 марта 2022, 08:14
Сюжет
Фейк
Он и другие контрактники якобы отказались ехать воевать с Украиной, судя по распространяющейся в Сети картинке. Эта информация — фейк. Рамиль Шамсутдинов сейчас отбывает наказание за расстрел военнослужащих. Ранее опровергали и то, что в Белгороде якобы прошёл бунт контрактников.

В Сети распространяется информация о том, что якобы в Белгороде 5 тыс. контрактников устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной. В качестве иллюстрации к новости выбрали фотографию военнослужащего с надписью «Я на брата не пойду».

При этом на снимке оказался Рамиль Шамсутдинов. В октябре 2019 года он в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам — восемь человек погибли. Одной из жертв стал военнослужащий из Белгорода. Тогда же в Сети распространилось фото с допроса Шамсутдинова, которое и стало иллюстрацией к фейковой новости.

Сейчас стрелок отбывает наказание. Ранее его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.

Тем не менее это не помешало распространению фейковой новости с его фотографией в интернете. На это обратили внимание в телеграм-канале «Война с фейками. Забайкалье».

При этом в Сети в конце февраля уже появлялся фейк о том, что в Белгороде якобы 5 тыс. контрактников устроили бунт. Интересно, что эту новость подделали под твит «RT на русском». В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» заявили, что информация о бунте не соответствует действительности.

#Новости#Общество#Украина#Белгород#Фейк
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