Фото осуждённого Шамсутдинова используют в фейке о контрактниках из Белгорода

При этом на снимке оказался Рамиль Шамсутдинов. В октябре 2019 года он в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам — восемь человек погибли. Одной из жертв стал военнослужащий из Белгорода. Тогда же в Сети распространилось фото с допроса Шамсутдинова, которое и стало иллюстрацией к фейковой новости.