Фото осуждённого Шамсутдинова используют в фейке о контрактниках из Белгорода

Posted 14 марта 2022, 08:14
Published 14 марта 2022, 08:14
Modified 1 декабря, 08:07
Updated 1 декабря, 08:07
В Сети распространяется информация о том, что якобы в Белгороде 5 тыс. контрактников устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной. В качестве иллюстрации к новости выбрали фотографию военнослужащего с надписью «Я на брата не пойду».
При этом на снимке оказался Рамиль Шамсутдинов. В октябре 2019 года он в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам — восемь человек погибли. Одной из жертв стал военнослужащий из Белгорода. Тогда же в Сети распространилось фото с допроса Шамсутдинова, которое и стало иллюстрацией к фейковой новости.
Сейчас стрелок отбывает наказание. Ранее его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.
Тем не менее это не помешало распространению фейковой новости с его фотографией в интернете. На это обратили внимание в телеграм-канале «Война с фейками. Забайкалье».
При этом в Сети в конце февраля уже появлялся фейк о том, что в Белгороде якобы 5 тыс. контрактников устроили бунт. Интересно, что эту новость подделали под твит «RT на русском». В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» заявили, что информация о бунте не соответствует действительности.