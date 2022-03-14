Ещё один сержант из Курской области погиб под Харьковом во время спецоперации

Заместитель командира взвода разведывательной роты сержант Александр Барыкин погиб 7 марта рядом с Харьковом во время спецоперации на Украине, сообщают «Курские известия» со ссылкой на администрацию Железногорска. Известно, что он служил по контракту.
Власти пообещали сообщить дату и места проведения церемонии прощания с Александром Барыкиным.
В конце февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о первом погибшем на территории Украины земляке. Им стал сержант Андрей Ильин. Он также служил по контракту.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. О потерях российской армии в Минобороны РФ заявляли лишь один раз. Так, на 2 марта погибли 498 солдат, а 1597 военных получили ранения.