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Ещё один сержант из Курской области погиб под Харьковом во время спецоперации

14 марта 17:14
Фото: Бел.Ру
Курянин служил по контракту. О его гибели сообщила администрация Железногорска.

Заместитель командира взвода разведывательной роты сержант Александр Барыкин погиб 7 марта рядом с Харьковом во время спецоперации на Украине, сообщают «Курские известия» со ссылкой на администрацию Железногорска. Известно, что он служил по контракту.

Власти пообещали сообщить дату и места проведения церемонии прощания с Александром Барыкиным.

В конце февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о первом погибшем на территории Украины земляке. Им стал сержант Андрей Ильин. Он также служил по контракту.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. О потерях российской армии в Минобороны РФ заявляли лишь один раз. Так, на 2 марта погибли 498 солдат, а 1597 военных получили ранения.

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