Домашние роды: плюсы, риски, советы медиков

Posted 14 марта 2022, 05:23
Published 14 марта 2022, 05:23
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
Будущие мамы мечтают, чтобы их ребёнок появился на свет в атмосфере спокойствия и уюта. По их мнению, в больнице это невозможно, в отличие от дома.
Домашние роды происходят с минимальным вмешательством в процесс. В них могут принимать участие только акушерка, семейный врач, акушер-гинеколог или доула. Последние считаются обученными компаньонами и не являются профессионалами в сфере здравоохранения.
Обычно доула оказывает психологическую поддержку во время родов. Она настраивает будущую маму на процесс и помогает советами женщине в первые дни после рождения ребёнка.
Заведующая родильным залом перинатального центра Белгородской областной больницы Светлана Кулакова согласна с тем, что некоторые женщины хотят дополнительную психологическую поддержку. Однако медики следуют клиническим протоколам, которые приняты в РФ. Они помогают проводить процедуры и сводить к минимуму риски для матери и ребёнка.
Комфортные роды дома не эквивалентны безопасности. Так, в 2020 году в Белгородской области женщина умерла от кровотечения во время домашних родов.
Что думает медицинское сообщество о домашних родах и чем руководствуются женщины при принятии такого решения — в материале «Бел.Ру».
За пять лет в Белгородской области зарегистрировано 20 домашних родов. Как заявили «Бел.Ру» в региональном правительстве, о своём намерении рожать дома женщины не сообщали. Также неизвестно, кто из медработников присутствовал во время появления детей на свет.
С 2017 по 2021 годы в результате домашних родов погибли одна женщина и один ребёнок. Он родился мёртвым. Всего на свет появились 19 детей.
Пациентки, которые самостоятельно родили дома, отказались от дальнейшего медицинского наблюдения.
В поиске доул и женщин, которые отказались от родов в больнице, мы отправились в Instagram. В популярной соцсети достаточно приверженцев такого направления. Естественно, среди них есть как люди, которые относятся к домашним родам достаточно спокойно и не выступают против медицинского вмешательства, так и достаточно радикальные пользователи, считающие врачей чуть ли не врагами.
Например, доула Татьяна Меджидова учит женщин рожать. Судя по описанию, у наставницы есть восемь детей, а появиться на свет она помогла 395 мальчикам и девочкам.
В одном из постов доула рассказала, что четверых своих детей она родила в роддоме. Женщина отметила, что место, где происходят сами роды, не так важно. Первостепенным является соблюдение правил.
По словам Меджидовой, рожать с домашним комфортом женщина может и в клинике, однако это выльется в крупную сумму денег. А нанимать на дом акушерку или доулу достаточно проблематично, потому что «достойных» мало.
Женщина рожала в одиночку. Ей помогал только муж. При этом она призывает своих подписчиц не делать из домашних родов панацею. По её мнению, такое место появления ребёнка на свет «круто, прекрасно, безопасно и бесплатно», но рожать дома вовсе необязательно.
Можно приехать и потужиться в роддоме. А через час после родов вернуться домой. Для этого потребуется юрист. Я считаю, что лучше заплатить юристу и родить в роддоме, чем непонятной домашней акушерке, превратив роды в лотерею. Заплатив за домашние роды, большинство женщин тем самым хотят избавиться от ответственности: «Я заплатила, вот и принимай у меня роды». А весь смысл вообще не в процессе родов. Платить стоит за подготовку. Татьяна Меджидова, доула
Мы нашли ещё одну активную женщину, которая выступает за домашние роды. Это Люся Маратканова из Бразилии. В конце января 2017 года в домашних родах на свет появился её сын. По словам блогера, это было запланировано. После удачного опыта она решила создать сеть международных родильных экодеревень в Бразилии.
В посте о своей работе домашней акушеркой женщина заявила, что выбирает рожать дома в целях безопасности. Роддом она назвала казённым учреждением режимного типа и сравнила с тюрьмой. По мнению Люси Мараткановой, роды — сугубо семейное событие. Женщина хочет, чтобы работу домашних акушерок узаконили. К слову, в России домашние роды не запрещены.
На вопрос подписчиков, стоит ли вызывать после домашних родов бригаду скорой помощи, домашняя акушерка заявила, что это самое бессмысленное и вредное решение, если с женщиной и ребёнком всё хорошо. Свою позицию она объяснила ненадобностью привлекать в «пространство чужих и часто агрессивно настроенных людей».
Родить в здоровом микробиоме дитя, чтобы заложить иммунитет на всю жизнь, чтобы тут же разрушить его больничным опасным для малыша микробиомом? Нужно очень тщательно готовиться к родам, чтобы таких мыслей не возникало. Люся Маратканова
Также женщина убеждена, что на любой вопрос мамы о состоянии ребёнка можно найти ответ в поисковой системе Google.
Редакция «Бел.Ру» связалась с заведующей родильным залом перинатального центра Белгородской областной больницы Светланой Кулаковой. Медик назвала роды на дому странной тенденцией последних лет. По словам специалиста, с каждым годом число женщин, которые решают рожать дома, растёт в геометрической прогрессии.
Многие родившие дома женщины просто не признаются, что это был осознанный шаг: говорят, что не успели вызвать скорую помощь и произошли стремительные роды. Светлана Кулакова
Выбирая домашние роды, женщины стремятся к естественности процесса. Они сами выбирают позу, в которой будут рожать. В обычной клинике дети зачастую появляются на свет в акушерском кресле. Также женщины выступают против медикаментов.
Врач Светлана Кулакова пояснила «Бел.Ру», что любое вмешательство в родильном доме проводится только с целью облегчения течения родов, а также защиты роженицы и ребёнка. Без показаний медики не вмешиваются в процесс.
Очень хочется надеяться на то, что их ведут хотя бы акушерки с медицинским образованием. Но, как правило, их проводят люди со средним медобразованием или те, кто прошёл трёх-четырёхмесячные курсы. Они не имеют лицензии на право проведения этих домашних родов. Данные акушерки, как правило, нарушают законодательство РФ. Ну и никакую клятву Гиппократа они не дают, один из главных принципов которой — не навреди. Светлана Кулакова
Что касается осложнений в домашних родах, то в результате этого процесса есть риск инфицирования матери и ребёнка. По мнению Кулаковой, дома сложно соблюсти все меры предосторожности. Также есть риск внутриутробной гибели плода. Медицинское сообщество выражает сомнение в том, что домашняя акушерка придёт с аппаратом кардиотокографии для отслеживания сердцебиения ребёнка.
У женщины может начаться угрожающее жизни кровотечение в результате отслойки плаценты, разрыва матки или травмы шейки влагалища. В таких ситуациях мама может потерять весь объём циркулирующей крови в течение 50 минут. По словам Кулаковой, в домашних условиях, где невозможно своевременно остановить кровотечение и обеспечить переливание крови, это приводит к смерти.
В родзале с женщиной работает бригада из пяти специалистов. Это акушерка, врач акушер-гинеколог, анестезиолог, неонатолог. В домашних условиях все эти функции выполняет лишь одна акушерка.
Мнение американских акушер-гинекологов, которое было опубликовано в июле 2021 года, гласит, что рождение ребёнка в домашних родах — это утроенный риск неонатальных судорог, различных нарушений, в том числе ДЦП, удвоенное число детей, которые при родах терпели гипоксию. Но приоритеты расставлять вам. Светлана Кулакова
Что касается других стран, то, по сведениям Кулаковой, в Нидерландах до 30% родов проходят на дому. Страна легализовала и оплатила эту процедуру. Люди, которые в ней участвуют, несут ответственность за жизнь и здоровье женщины и ребёнка. Также возле дома обязательно дежурит реанимобиль.
Место, где появится ребёнок, безусловно, — выбор женщины. Однако понятно, что тот же муж, который будет поддерживать супругу, вряд ли сможет оказать первую помощь при опаснейшем кровотечении. Здесь необходима помощь специалиста.
Конечно, родильные дома — не пятизвёздочные отели, а специализированные медицинские учреждения. Вопрос состоит больше в доступности способов родов. Можно рожать с домашним комфортом в клинике, но за большие деньги. Но главная цель медиков — сохранение здоровья и жизни матери и ребёнка, потому что они несут за это ответственность, в том числе и уголовную.