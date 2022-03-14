Домашние роды: плюсы, риски, советы медиков

Очень хочется надеяться на то, что их ведут хотя бы акушерки с медицинским образованием. Но, как правило, их проводят люди со средним медобразованием или те, кто прошёл трёх-четырёхмесячные курсы. Они не имеют лицензии на право проведения этих домашних родов. Данные акушерки, как правило, нарушают законодательство РФ. Ну и никакую клятву Гиппократа они не дают, один из главных принципов которой — не навреди. Светлана Кулакова