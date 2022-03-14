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Белгородские лесничества получат 10 полноприводных зелёных авто

14 марта 17:15
Фото: pixabay.com
Ведомство заключило контракт на поставку 10 легковых автомобилей. Транспортные средства обошлись региональному бюджету в 6,8 млн рублей. Машины должны быть с зелёными кузовами и текстильными салонами.

Согласно документам госзакупки, министерство природопользования Белгородской области заключило контракт на поставку 10 легковых автомобилей. Стоимость договора составила 6,8 млн рублей. Средства взяли из областного бюджета.

В цену контракта входит стоимость машин, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения, стоимостью упаковки, маркировки, страхования, таможенными платежами и НДС.

Автомобили должны быть полноприводные, 2022 года выпуска, с мощностью двигателя 83 л. с. Всего поставят 10 легковушек. Стоимость одной — 683 тысячи рублей.

Материал салона будет выполнен из текстиля. В комплектацию войдёт усилитель рулевого управления и антиблокировочная система. Окраска кузова должна быть зелёной.

Среди дополнительной комплектации брызговики, дневные ходовые огни, огнетушитель, автомобильная аптечка первой помощи, знак аварийной остановки, запасное колесо, защита картера двигателя, электростеклоподъёмники передних дверей и коврики салона.

Автомобили распределят среди десяти районных лесничеств. Поставит транспортные средства компания «Тринити Моторс». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 2018 года. Она занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Алексей Васильев. В 2021 году чистая прибыль организации составила 35 млн рублей.

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