Белгородские лесничества получат 10 полноприводных зелёных авто

Автомобили распределят среди десяти районных лесничеств. Поставит транспортные средства компания «Тринити Моторс». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 2018 года. Она занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Алексей Васильев. В 2021 году чистая прибыль организации составила 35 млн рублей.