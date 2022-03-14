Белгородские лесничества получат 10 полноприводных зелёных авто

Согласно документам госзакупки, министерство природопользования Белгородской области заключило контракт на поставку 10 легковых автомобилей. Стоимость договора составила 6,8 млн рублей. Средства взяли из областного бюджета.
В цену контракта входит стоимость машин, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения, стоимостью упаковки, маркировки, страхования, таможенными платежами и НДС.
Автомобили должны быть полноприводные, 2022 года выпуска, с мощностью двигателя 83 л. с. Всего поставят 10 легковушек. Стоимость одной — 683 тысячи рублей.
Материал салона будет выполнен из текстиля. В комплектацию войдёт усилитель рулевого управления и антиблокировочная система. Окраска кузова должна быть зелёной.
Среди дополнительной комплектации брызговики, дневные ходовые огни, огнетушитель, автомобильная аптечка первой помощи, знак аварийной остановки, запасное колесо, защита картера двигателя, электростеклоподъёмники передних дверей и коврики салона.
Автомобили распределят среди десяти районных лесничеств. Поставит транспортные средства компания «Тринити Моторс». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в Белгороде с 2018 года. Она занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Алексей Васильев. В 2021 году чистая прибыль организации составила 35 млн рублей.