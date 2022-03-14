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Белгородец угнал Sandero у выпившего товарища и продал авто за 50 тыс. рублей

14 марта 13:18
Фото: Бел.Ру
Сумма ущерба составила 615 тыс. рублей. За кражу злоумышленнику грозит шесть лет тюрьмы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Житель Белгорода воспользовался состоянием своего знакомого, угнал его Renault Sandero и продал автомобиль за 50 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 615 тыс. рублей.

59-летний потерпевший обратился в полицию и рассказал о пропаже своей машины. Полиция нашла подозреваемого — 44-летнего местного жителя. Мужчину задержали.

В день происшествия злоумышленник заметил, что его знакомый уснул в машине и решил отвести его домой. Позже белгородец вернулся к автомобилю и заметил ключи в замке зажигания. Он решил воспользоваться ситуацией и угнал авто.

Перегнал машину мужчина в соседний двор и быстро нашёл покупателя. Он продал чужое имущество и заработал 50 тыс. рублей. Теперь белгородца ждёт до шести лет колонии.

Напомним, в Старом Осколе пьяный мужчина во второй раз «испытал соблазн» и угнал чужую машину. Автомобиль не был закрыт, в замке зажигания оказались ключи. Позже злоумышленника задержала полиция.

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