Белгородец угнал Sandero у выпившего товарища и продал авто за 50 тыс. рублей

Житель Белгорода воспользовался состоянием своего знакомого, угнал его Renault Sandero и продал автомобиль за 50 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 615 тыс. рублей.
59-летний потерпевший обратился в полицию и рассказал о пропаже своей машины. Полиция нашла подозреваемого — 44-летнего местного жителя. Мужчину задержали.
В день происшествия злоумышленник заметил, что его знакомый уснул в машине и решил отвести его домой. Позже белгородец вернулся к автомобилю и заметил ключи в замке зажигания. Он решил воспользоваться ситуацией и угнал авто.
Перегнал машину мужчина в соседний двор и быстро нашёл покупателя. Он продал чужое имущество и заработал 50 тыс. рублей. Теперь белгородца ждёт до шести лет колонии.
Напомним, в Старом Осколе пьяный мужчина во второй раз «испытал соблазн» и угнал чужую машину. Автомобиль не был закрыт, в замке зажигания оказались ключи. Позже злоумышленника задержала полиция.