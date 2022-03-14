Белгородец подал в суд на соседа за запрет общаться детям

Posted 14 марта 2022, 13:06
Published 14 марта 2022, 13:06
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Житель Нового Оскола запретил своим детям общаться с сыном соседа, поскольку ребёнок плохо на них влиял. Сосед решил обратиться в суд и взыскать 50 тыс. рублей за причинённые ребёнку нравственные страдания, а также за то, что ответчик пишет на белгородца жалобы в различные инстанции.
Тем не менее суд принял сторону ответчика. Мужчина рассказал, что соседский ребёнок негативно влияет на его детей и ломает их игрушки. Он также добавил, что вынужден писать в инстанции.
В ходе заседания выяснилось, что истец уже привлекался к административной ответственности за то, что должным образом не воспитывает своего сына. Мужчина пытался получить компенсацию от соседа из-за многочисленных жалоб, однако не смог доказать того, что ответчик пытался принести нравственные страдания его ребёнку. В итоге в суде белгородцу отказали.