Белгородец подал в суд на соседа за запрет общаться детям

В ходе заседания выяснилось, что истец уже привлекался к административной ответственности за то, что должным образом не воспитывает своего сына. Мужчина пытался получить компенсацию от соседа из-за многочисленных жалоб, однако не смог доказать того, что ответчик пытался принести нравственные страдания его ребёнку. В итоге в суде белгородцу отказали.