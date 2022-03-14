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Posted 14 марта 2022, 13:06

Published 14 марта 2022, 13:06

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Белгородец подал в суд на соседа за запрет общаться детям

14 марта 2022, 13:06
Сюжет
Дети
Суд оказался на стороне ответчика, поскольку истец подал иск необоснованно. Сосед запретил своим детям общаться с сыном белгородца из-за негативного влияния ребёнка на его детей. Об этом сообщает Новооскольский райсуд.

Житель Нового Оскола запретил своим детям общаться с сыном соседа, поскольку ребёнок плохо на них влиял. Сосед решил обратиться в суд и взыскать 50 тыс. рублей за причинённые ребёнку нравственные страдания, а также за то, что ответчик пишет на белгородца жалобы в различные инстанции.

Тем не менее суд принял сторону ответчика. Мужчина рассказал, что соседский ребёнок негативно влияет на его детей и ломает их игрушки. Он также добавил, что вынужден писать в инстанции.

В ходе заседания выяснилось, что истец уже привлекался к административной ответственности за то, что должным образом не воспитывает своего сына. Мужчина пытался получить компенсацию от соседа из-за многочисленных жалоб, однако не смог доказать того, что ответчик пытался принести нравственные страдания его ребёнку. В итоге в суде белгородцу отказали.

#Новости#Общество#Старый Оскол#Дети#Запрет#Суд#Нарочно не придумаешь#Общение#Соседи
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